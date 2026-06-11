Mundial 2026 Hormiga González conmovido por su debut con México en el Mundial 2026 El delantero mexicano estuvo al borde del llanto en entrevista flash con TUDN.

Video Aficionado colapsa previo a la ceremonia de inauguración del Mundial 2026

Armando 'Hormiga' González estuvo cerca del llanto tras su debut mundialista con México en el triunfo ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

El delantero de las Chivas se mostró sumamente conmovido en entrevista flash con TUDN tras el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026.

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"Muy agradecido primero con dios por ponerme en estos escenarios y con la gente que me quiere tanto, yo solo quiero dar mi máximo esfuerzo para retribuirles su cariño.

"No tengo palabras para describir lo que me toco vivir hoy, es impresionante toda la gente, la bandera, el himno, no hay una forma de describirlo, es pura emoción, orgullo, pasión, que se vive en los Mundiales y gracias a dios me tocó vivirlo", comentó con voz entrecortada.

HORMIGA OPINA DEL GOL DE RAÚL JIMÉNEZ Y REVELA QUÉ LE DIJO EL VASCO

Sobre el primer gol de Raúl Jiménez en Copas del Mundo, Armando González se mostró solidario y defendió a su compañero.

"Estoy muy contento por Raúl porque lo había peleado y se le había criticado mucho que no tenía gol, por fin le cayó y todo el grupo está muy feliz.