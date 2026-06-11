Mundial 2026 González, Chávez y Mora lloran durante el Himno en el México vs Sudáfrica Los tres futbolistas están viviendo su primera Copa del Mundo y no pudieron contener las lágrimas.

Por: Pedro A. Gálvez Síguenos en Google

Video México llegó entre cánticos al Estadio Ciudad de México para el juego con Sudáfrica

La emoción de la inauguración del Mundial 2026 provocó que la Hormiga González, Gilberto Mora y Mateo Chávez rompieran en llanto, mientras cantaban el Himno Nacional Mexicano, antes del silbatazo inicial del México vs Sudáfrica.

Ninguno de los tres elementos fue titular, pero saltaron al campo junto a todos sus compañeros y se reunieron en el terreno de juego para entonar el Himno frente a un pletórico Estadio Ciudad de México, que presentó un lento total.

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Para los tres futbolistas es su primera Copa del Mundo y aunque no fueron titulares, buscarán sumar minutos en cualquiera de los encuentros que dispute la Selección Mexicana.

México comparte el Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia. Son claros favoritos para avanzar como líderes a la siguiente ronda, tomando en cuenta que todos sus encuentros los jugarán en territorio nacional.

JULIÁN QUIÑONES MARCÓ EL PRIMER GOL DEL MUNDIAL 2026

La fiesta mexicana arrancó apenas a los 9 minutos del encuentro, cuando gracias a una presión de Erik Lira, le dejó el esférico a Julián Quiñones, quien recortó hacia el centro y sacó un disparo que se le fue al arquero, para mandarlo al fondo de las redes.