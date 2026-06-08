    Sudáfrica 2026

    DT de Sudáfrica, feliz por ser el ‘rival más débil’ del Grupo A

    Hugo Bross, el experimentado estratega de la Selección de Sudáfrica, opinó sobre su condición en el Grupo A de la Copa del Mundo 2026.

    Por:
    Erick Maya
    add
    Síguenos en Google
    Video Ibrahim Maza de Argelia promete triunfo sobre la Argentina de Lionel Messi

    Hugo Bross, director técnico de la Selección de Sudáfrica, no siente mal por la opinión de aficionados y prensa especializada que ve a su equipo como el conjunto de menor potencial del Grupo A en el Mundial 2026.

    Este lunes el estratega atendió a los medios de comunicación en Pachuca y fue cuestionado directamente por este tipo de pronósticos, los cuales en su mayoría ponen a sus dirigidos como el último lugar del sector.

    PUBLICIDAD

    Bross, lejos de sentirse intimidado o molesto por estas predicciones, aseguró estar feliz por ello, dando a entender que esto disminuye la presión en comparación con México, Corea del Sur y Chequia.

    “Estoy muy contento con eso. Con la idea de ser el equipo más débil. Creo que sabemos contra quién vamos a jugar el siguiente jueves y ahora los siguientes días nos enfocaremos en eso”.

    Asimismo, el entrenador belga, confirmó que debido a la altitud sus jugadores aún no se sienten completamente adaptados a las condiciones en las que jugarán en México el próximo jueves en la inauguración de la Copa del Mundo.

    Relacionados:
    Sudáfrica 2026México 2026Mundial 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Circo Gómez
    Gratis
    Tráiler: Corazón de Oro
    Nunca tuvo miedo
    Gratis
    Papá o mamá
    Me vuelves loca
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX