Sudáfrica 2026 DT de Sudáfrica, feliz por ser el ‘rival más débil’ del Grupo A Hugo Bross, el experimentado estratega de la Selección de Sudáfrica, opinó sobre su condición en el Grupo A de la Copa del Mundo 2026.



Por: Erick Maya Síguenos en Google

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Hugo Bross, director técnico de la Selección de Sudáfrica, no siente mal por la opinión de aficionados y prensa especializada que ve a su equipo como el conjunto de menor potencial del Grupo A en el Mundial 2026.

Este lunes el estratega atendió a los medios de comunicación en Pachuca y fue cuestionado directamente por este tipo de pronósticos, los cuales en su mayoría ponen a sus dirigidos como el último lugar del sector.

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Bross, lejos de sentirse intimidado o molesto por estas predicciones, aseguró estar feliz por ello, dando a entender que esto disminuye la presión en comparación con México, Corea del Sur y Chequia.

“Estoy muy contento con eso. Con la idea de ser el equipo más débil. Creo que sabemos contra quién vamos a jugar el siguiente jueves y ahora los siguientes días nos enfocaremos en eso”.