DT de Sudáfrica, feliz por ser el ‘rival más débil’ del Grupo A
Hugo Bross, el experimentado estratega de la Selección de Sudáfrica, opinó sobre su condición en el Grupo A de la Copa del Mundo 2026.
Hugo Bross, director técnico de la Selección de Sudáfrica, no siente mal por la opinión de aficionados y prensa especializada que ve a su equipo como el conjunto de menor potencial del Grupo A en el Mundial 2026.
Este lunes el estratega atendió a los medios de comunicación en Pachuca y fue cuestionado directamente por este tipo de pronósticos, los cuales en su mayoría ponen a sus dirigidos como el último lugar del sector.
Bross, lejos de sentirse intimidado o molesto por estas predicciones, aseguró estar feliz por ello, dando a entender que esto disminuye la presión en comparación con México, Corea del Sur y Chequia.
“Estoy muy contento con eso. Con la idea de ser el equipo más débil. Creo que sabemos contra quién vamos a jugar el siguiente jueves y ahora los siguientes días nos enfocaremos en eso”.
Asimismo, el entrenador belga, confirmó que debido a la altitud sus jugadores aún no se sienten completamente adaptados a las condiciones en las que jugarán en México el próximo jueves en la inauguración de la Copa del Mundo.