Mundial 2026 El Ángel volvió a rugir: la afición del Tri desató una fiesta inolvidable El debut triunfal del Tri volvió a reunir a la afición en uno de los sitios más emblemáticos del país.

Por: Jahir Diaz Síguenos en Google

Video El Ángel volvió a rugir por el Tri

El silbatazo final en el Estadio Ciudad de México fue apenas el comienzo de otra historia. Minutos después del triunfo del Tri sobre Sudáfrica, cientos de aficionados comenzaron a llegar al Ángel de la Independencia para celebrar el primer paso de México en el Mundial 2026.

Banderas ondeando, abrazos , familias vestidas de verde y el inconfundible grito de "¡México, México!" transformaron Paseo de la Reforma en una auténtica fiesta nacional. Entre la multitud también aparecieron personajes caracterizados y escenas que recordaron por qué el futbol tiene la capacidad de unir a millones de personas bajo una misma ilusión.

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Ni siquiera la lluvia logró apagar el entusiasmo de una afición que volvió a apropiarse del Ángel, ese lugar que durante generaciones ha sido testigo de los grandes festejos deportivos del país. Porque más allá del resultado, la noche dejó una imagen poderosa: la de un México celebrando, soñando y creyendo nuevamente en su Selección.