México 2026 Arranque de Mundial provoca que te sacudan las 'patitas': Aguirre El técnico de la Selección Mexicana reconoce que, a algunos de sus jugadores,’ les pesó un poquito el escenario mundialista’.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Arranque de Mundial provoca que te sacudan las patitas: Aguirre

La experiencia de Javier Aguirre como futbolista y ahora como director técnico de la Selección Mexicana, le permitió hablar de lo qué pasó con algunos de sus jugadores en su debut en una Copa del Mundo.

A pesar del apoyo de su gente y un rival que no complicó en demasía al Tricolor. El resultado final 2-0 a favor del representativo nacional y Aguirre fue crítico al señalar que a algunos de sus futbolistas se les sacudieron las ‘patitas’ por el escenario brutal que representa el jugar en el estadio de la Ciudad de México, en Copa del Mundo.

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“Vienes del CAR para acá, (estadio) la gente en la calle y eso al jugador le va diciendo, ah caray, ah caray, llegas, ves el escenario y eso lo atribuyo a que algunos futbolistas les pesó el escenario”, agregó el ‘Vasco’.

El estratega señaló que en 25 partidos ningún jugador había tenido un calambre y esta tarde a tres futbolistas les afectaron, lo que habla de la presión del compromiso.

Javier Aguirre toma con ironía críticas de técnico mundialista

El estratega de Sudáfrica, Hugo Broos, señaló que por momentos la Selección Mexicana no supo qué hacer con el esférico, a lo que el ‘Vasco’ se rio y contestó que ellos no tenían muy buena defensa, ni posesión de balón y tiraron una vez a la puerta.

“No estoy de acuerdo con la opinión del técnico sudafricano y lo que tiene que hacer México es ganar 4-0 sus partidos, para que no existan críticas”, remató Aguirre.