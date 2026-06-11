Mundial 2026 Álvaro Fidalgo admite que sintió “la piel chinita” en el México vs. Sudáfrica El exjugador de las Águilas del América trató de describir su primer partido mundialista con la selección mexicana , aunque se le cortaron las ideas.

Por: Ricardo Escartín Mondragón Síguenos en Google

Video Álvaro Fidalgo admite que sintió “la piel chinita” en el México vs. Sudáfrica

Álvaro Fidalgo expresó su emoción luego de haber jugado con México el partido inaugural ante Sudáfrica del Mundial 2026.

En entrevista con Gibrán Araige para TUDN, el ‘Maguito’ recordó el tiempo que estuvo en el estadio Azteca y expresó su emotividad por regresar a este recinto.

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“Fueron muchos años aquí y posiblemente los mejores años de mi vida sin duda en el Azteca. Volver a casa, volver a sentir lo que es este estadio, una sensación única, la verdad no sé si volveremos a vivir algo así.”

ÁLVARO FIDALGO SINTIÓ "LA PIEL CHINITA" PREVIO AL CALENTAMIENTO DEL MÉXICO VS. SUDÁFRICA

Pese al nerviosismo, el centrocampista del Real Betis trató de describir la emoción que sintió cuando ‘el Tri’ estaba a breves momentos de entrar al calentamiento previo al partido, aunque se le cortaron las ideas.

“En el inicio del partido le dije a Isra: salimos y antes del partido ni siquiera, ya en el calentamiento, la piel chinita una sensación que…" dijo mientras exhalaba aire, y agregó:

"... de eso que te das cuenta que merece la pena todo lo que hiciste todos estos años por vivir aunque sea un momento así”.

Por último, Araige le preguntó qué es lo que se siente jugar un partido de Mundial, por lo que a Fidalgo también le costó trabajo responder.

“No te lo sé decir ahora mismo con palabras, Gibrá, supongo que dentro de un tiempo te lo diré, ahora mismo ni siquiera sé cómo decirlo, pero creo que todavía no somos conscientes de todo".

Estoy muy feliz por jugar mi primer mundial, mi primer partido de mundial, por haber jugado este mundial con mexico, un orgullo y un honor para mí y nada, de aquí para arriba; vamos”, concluyó.