    Mundial 2026

    Gilberto Mora debuta en el Mundial 2026 y fue ovacionado por la afición

    Gilberto Mora vivió un momento especial después de entrar de cambio en el México vs Sudáfrica.

    Por:
    Pedro A. Gálvez
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    Video Gilberto Mora y el dato que lo pondría a un escalón de Pelé en el Mundial 2026

    La inauguración del Mundial 2026 fue una fiesta para Gilberto Mora y para la Selección Mexicana, pues el mediocampista sumó sus primeros minutos en el torneo y fue ovacionado por la afición presente en el Estadio Ciudad de México.

    Gil entró de cambio a los 66 minutos, en lugar de Álvaro Fidalgo y apenas a los segundos de haber ingresado, la afición no dudó en corear ‘ Mora, Mora', mostrando el apoyo y la confianza que tienen en una de las joyas del futbol nacional.

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    Por si fuera poco, casi de inmediato cayó el segundo gol de la Selección Mexicana, obra de Raúl Jiménez, quien además marcó su primer tanto en una Copa del Mundo y señaló hacia el cielo, dedicándoselo a su papá.

    GILBERTO MORA LLORÓ DURANTE EL HIMNO NACIONAL

    Fue una fiesta llena de emociones para Gil Morita, pues aunque arrancó en la banca, saltó al terreno de juego junto a todos sus compañeros en la ceremonia del Himno Nacional Mexicano y no pudo contener las lágrimas.

    Mora, junto a la Hormiga González y Mateo Chávez rompieron en llanto ante el escenario del Estadio Ciudad de México lleno, entonando el Himno Nacional, minutos antes de que iniciara el duelo entre México y Sudáfrica.

    El próximo partido de México en el Mundial 2026 será frente a Corea del Sur el jueves 18 de junio, mientras que el cierre de la fase de grupos será ante Chequia el miércoles 24.

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