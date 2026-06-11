¿A qué hora abren el Estadio Ciudad de México para el México vs. Sudáfrica?
Te contamos los horarios más importantes para que disfrutes sin contratiempos del partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Mundial 2026.
Video ¿A qué hora abren el Estadio Ciudad de México para el México vs Sudáfrica?
El acceso al Estadio Ciudad de México estará disponible a partir de las 8:00 horas de este jueves 11 de junio, por lo que los aficionados que asistirán al partido inaugural entre México y Sudáfrica podrán ingresar con suficiente anticipación al inmueble.
La ceremonia inaugural del Mundial 2026 comenzará a las 11:30 horas, por lo que se recomienda que los asistentes ya se encuentren en sus localidades antes del arranque del espectáculo.
Posteriormente, México y Sudáfrica saltarán a la cancha para disputar el encuentro que marcará oficialmente el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en una jornada histórica para el futbol mexicano.
Relacionados: