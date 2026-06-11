    México 2026

    ¿A qué hora abren el Estadio Ciudad de México para el México vs. Sudáfrica?

    Te contamos los horarios más importantes para que disfrutes sin contratiempos del partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Mundial 2026.

    Por:
    Jahir Diaz
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    Video ¿A qué hora abren el Estadio Ciudad de México para el México vs Sudáfrica?

    El acceso al Estadio Ciudad de México estará disponible a partir de las 8:00 horas de este jueves 11 de junio, por lo que los aficionados que asistirán al partido inaugural entre México y Sudáfrica podrán ingresar con suficiente anticipación al inmueble.

    La ceremonia inaugural del Mundial 2026 comenzará a las 11:30 horas, por lo que se recomienda que los asistentes ya se encuentren en sus localidades antes del arranque del espectáculo.

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    Posteriormente, México y Sudáfrica saltarán a la cancha para disputar el encuentro que marcará oficialmente el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en una jornada histórica para el futbol mexicano.

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