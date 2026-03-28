Mundial 2026 México vs. Portugal: Regalos y show en el Estadio Banorte en reinauguración Se prepara toda una noche especial con regalos para los asistentes al Estadio Banorte.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video ¡Este es el kit que regalará el Estadio Banorte a los aficionados en el México vs Portugal!

Los aficionados que hayan asistido al encuentro de esta noche entre México ante Portugal vivirán una experiencia única, no solo por el juego, sino por lo que hay alrededor.

La reapertura del Estadio Banorte frente a la selección lusitana debe quedar marcada para los amantes del futbol y de la selección mexicana, por ello se preparó toda una fiesta con la intención de que sea una noche inolvidable.

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¿Qué incluye el kit de regalo en el Estadio Banorte?

Por esto mismo, cada uno de los más de 80 mil espectadores recibirá un kit de regalo, mismo que se colocó en las butacas del inmueble.

A su llegada, cada uno encontrará un paquete conformado por una pulsera que se ilumina, una bufanda roja y una playera blanca con la frase “ay, ay, ay, ay”, haciendo alusión al Cielito lindo.

El espectáculo no solo está garantizado en el terreno de juego, sino también en las gradas, las cuales estarán tapizadas de blanco con las playeras, las cuales se fusionarán con el blanco de la casaca que use el Tri esta noche.

Desde el viernes por la noche circularon videos en redes sociales de los preparativos de luz con las pulseras, que prometen darle un toque más único al choque.