    Mundial 2026

    México vs. Portugal: Regalos y show en el Estadio Banorte en reinauguración

    Se prepara toda una noche especial con regalos para los asistentes al Estadio Banorte.

    Por:
    José Moreno
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Este es el kit que regalará el Estadio Banorte a los aficionados en el México vs Portugal!

    Los aficionados que hayan asistido al encuentro de esta noche entre México ante Portugal vivirán una experiencia única, no solo por el juego, sino por lo que hay alrededor.

    La reapertura del Estadio Banorte frente a la selección lusitana debe quedar marcada para los amantes del futbol y de la selección mexicana, por ello se preparó toda una fiesta con la intención de que sea una noche inolvidable.

    PUBLICIDAD

    ¿Qué incluye el kit de regalo en el Estadio Banorte?

    Por esto mismo, cada uno de los más de 80 mil espectadores recibirá un kit de regalo, mismo que se colocó en las butacas del inmueble.

    A su llegada, cada uno encontrará un paquete conformado por una pulsera que se ilumina, una bufanda roja y una playera blanca con la frase “ay, ay, ay, ay”, haciendo alusión al Cielito lindo.

    El espectáculo no solo está garantizado en el terreno de juego, sino también en las gradas, las cuales estarán tapizadas de blanco con las playeras, las cuales se fusionarán con el blanco de la casaca que use el Tri esta noche.

    Desde el viernes por la noche circularon videos en redes sociales de los preparativos de luz con las pulseras, que prometen darle un toque más único al choque.

    Video Cristiano Ronaldo se hace presente antes del Portugal vs. México
    Relacionados:
    Mundial 2026México 2026Portugal 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Radical
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX