Mundial 2026 Liberan más boletos para México vs. Portugal en el Estadio Banorte Abren más boletos para el México vs Portugal a última hora.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video México vs Portugal: liberan nuevos boletos para el juego en el Estadio Banorte

A unas horas del pitazo inicial entre México contra Portugal en la reapertura del Estadio Banorte, Fanki, la boletera encargada de la venta de los boletos, liberó un lote más para asegurar un lleno en el inmueble capitalino.

Desde que las entradas se pusieron a la venta ya hace varias semanas, volaron, sobre todo, por considerar que Cristiano Ronaldo iba a estar presente en el choque. El lusitano iba a ser el gran imán para la atracción de la afición.

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¿Hay boletos disponibles para el partido México vs. Portugal?

Y aunque su ausencia por lesión pegó en el ánimo de la gente, los boletos se siguieron vendiendo, al grado de que este mismo sábado temprano se pusieron a la venta otro lote más, incluso algunos más accesibles en el costo.

En el sitio de venta por internet de Fanki, las entradas oscilan entre mil 750 pesos hasta los cinco mil pesos.

De esta manera, y a escasas horas del arranque, los aficionados veían imposible ir, se abre una puerta para poder presenciar el regreso del Tri al Estadio Azteca, ahora llamado Estadio Banorte.

¿Por dónde ver el México vs. Portugal rumbo al Mundial 2026?

Fecha del México vs. Portugal: El partido será el sábado 28 de marzo en el Estadio Banorte en la Ciudad de México, México.

Horario del México vs. Portugal: Este juego iniciará a las 19:00 horas del centro de México, así como a las 21:00 horas del ET, 20:00 horas del CT y 18:00 horas del PT en Estados Unidos.