    Mundial 2026

    Corea del Sur se rinde ante México en el Mundial: “Es una potencia futbolística”

    Por:
    TUDN
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    Video Corea se rinde ante México: “Es una potencia futbolística”.

    El equipo técnico de Corea del Sur ve a la Selección Mexicana como uno de sus rivales más fuertes del Grupo A para esta Copa del Mundo 2026 de la FIFA. El entrenador Hong Myung-bo llenó de elogios al combinado azteca y destacó que la localía va a pesar en este certamen.
    "México es una potencia futbolística, además es anfitrion y cuentan con esa ventaja. Esto es algo que ya vivimos en 2002, esto sin duda les beneficia enormemente, el juego contra ellos es el segundo y hoy me gustaría centrarme solamente en Chequia. Pensaremos en México después, nuestro papel y lo que tenemos que hacer es ganar mañana y no anticiparnos, queremos estar dentro de los dos primeros de grupo”, declaró el estratega surcoreano en conferencia de prensa.
    Luego de su debut mundialista, Corea del Sur tendrá una de sus pruebas más exigentes de la fase de grupos cuando se mida a la Selección Mexicana el próximo 18 de junio en el Estadio Guadalajara.

    Selección de Corea del Sur está enfocada en su primer partido

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    Por otro lado, el técnico surcoreano habló de la importancia de ganar el primer partido en este Mundial, donde se medirán ante Chequia este jueves 11 de junio a las 20:00hrs.
    "El partido inaugural si es muy importante, nosotros debemos de ser conscientes de lo que nos jugamos en este primer juego. Mañana nuestras expectativas son altas, que el balón ruede y será nuestra oportunidad de jugar bajo la mirada de todo el mundo, espero que mis jugadores se sientan aliviados y den su mejor versión”, sentenció.

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