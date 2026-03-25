Mundial 2026 La marca histórica que tendrá el estadio Banorte en Mundiales El mítico inmueble se ha convertido en la casa de las Copas del Mundo.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

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El estadio Banorte es la casa de la Copa del Mundo, escenario donde se han celebrado la mayor cantidad de partidos para una sola sede en la historia del campeonato.

En 1 970 albergó 10 y en 1986 fueron nueve para un total de 19 que superan los 15 de Maracaná de Río de Janeiro.

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El 21 de junio de 1970 se entregó por última vez la Copa Jules Rimet donde Brasil se coronó tricampeón y Pelé como el único en ganar tres títulos.

El 29 de junio de 1986, Argentina se convirtió en el primero en ganar dos veces el nuevo trofeo de la Copa Mundial.

A diferencia de los estadios de Wembley y Maracaná, el estadio Banorte conservó su estructura original con pilares, tribunas y techumbre.

Y tras 18 meses de trabajos de remodelación, abre sus puertas con un nuevo túnel de ingreso en la media cancha, dejando atrás el histórico acceso detrás de la portería norte, por donde salieron, además de Pelé y Maradona, otras figuras: Peter Shilton, Iker Casillas, Franz Beckenbauer, Bobby Moore, Muller, Bobby Charlton, Michel Platini, Jürgen Klinsmann, Ronaldinho entre otras figuras.

En el estadio Banorte se han celebrado 3,863 partidos y anotado 10,791 goles y seguirá acumulando historias como el primero en el mundo en ser sede del partido inaugural de tres Mundiales.