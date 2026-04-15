Mundial 2026 Confirman show de medio tiempo en la Final de futbol del Mundial 2026 El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, da a conocer que Chris Martin y Coldplay curarán el espectáculo del medio tiempo de la Copa del Mundo.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video ¡Infantino promete uno de los mejores espectáculos del medio tiempo en final Mundialista!

La Final de la próxima Copa del Mundo contará con espectáculo del medio tiempo producido por Chris Martin y el grupo musical Coldplay. Así lo confirmó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante el Semafor World Economy 2026.

Infantino añadió que no solo habrá un espectáculo en la final del Mundial en colaboración con Global Citizen, el próximo 19 de julio en el Metlife Stadium en New Jersey, sino que habrá diversas actividades en la plaza de Times Square, epicentro de la Copa del Mundo.

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El directivo de FIFA aseguró que será un show digno de los mayores eventos deportivos del mundo. A finales de septiembre del 2024, FIFA anunció que la Final de la Copa del Mundo contará con un espectáculo de medio tiempo.

Global Citizen también se encargó de producir el show del medio tiempo de la final del Mundial de Clubes 2025, celebrada el 13 de julio en el Metlife Stadium. El espectáculo contó con la participación de J Balvin, Doja Cat y Tems además de una colaboración de Chris Martin, de Coldplay.