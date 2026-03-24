Mundial 2026 Los mejores porteros que estarán presentes en la Copa del Mundo La Copa Mundial de la FIFA 2026 reunirá a varias de las mejores figuras bajo los tres palos.

Por: Daniel Corona Síguenos en Google

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Con 42 de las 48 selecciones ya clasificadas y varias ya con plantillas perfiladas rumbo a junio de 2026, algunos guardametas destacan por su experiencia, liderazgo y rendimiento con clubes y selecciones.

Emiliano “Dibu” Martínez – Argentina

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Triunfador en el Mundial Qatar 2022 , donde fue pieza clave para que Argentina se coronara campeón.

, donde fue pieza clave para que Argentina se coronara campeón. Reconocido por sus atajadas decisivas y liderazgo dentro de la cancha.

Su experiencia lo convierte en candidato natural para defender el arco albiceleste nuevamente.

Thibaut Courtois – Bélgica

Aunque Bélgica no ha confirmado oficialmente su lista final al torneo, Courtois es considerado uno de los mejores porteros de la última década.

es considerado uno de los mejores porteros de la última década. Ganador del Guante de Oro en el Mundial 2018, su historial con la selección belga y su calidad en Real Madrid lo mantienen como referente bajo los tres palos.

Alisson Becker – Brasil

Internacional con Brasil y figura del Liverpool FC , Alisson combina seguridad en el área con gran dominio del juego con los pies.

, Alisson combina seguridad en el área con gran dominio del juego con los pies. Brasil ya está clasificada para la Copa del Mundo 2026, y Alisson es uno de los arqueros con mayor prestancia en Sudamérica.

Porteros con proyección en la Selección Mexicana

México, como anfitrión, también definirá su arquero titular para el torneo, y varias propuestas destacan:

Luis Ángel Malagón – Ha sido considerado como opción principal para defender el arco mexicano.

– Ha sido considerado como opción principal para defender el arco mexicano. Raúl Rangel – Joven talento que ha ganado presencia con su club y está en la consideración del cuerpo técnico.

– Joven talento que ha ganado presencia con su club y está en la consideración del cuerpo técnico. Guillermo Ochoa – El veterano guardameta sigue siendo figura por su experiencia y liderazgo.

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Estas tres opciones han sido mencionadas como las principales cartas que podría llevar México para 2026, aunque aún no hay lista final oficial de 26 jugadores.



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