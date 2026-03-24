Los mejores porteros que estarán presentes en la Copa del Mundo
La Copa Mundial de la FIFA 2026 reunirá a varias de las mejores figuras bajo los tres palos.
Con 42 de las 48 selecciones ya clasificadas y varias ya con plantillas perfiladas rumbo a junio de 2026, algunos guardametas destacan por su experiencia, liderazgo y rendimiento con clubes y selecciones.
Emiliano “Dibu” Martínez – Argentina
- Triunfador en el Mundial Qatar 2022, donde fue pieza clave para que Argentina se coronara campeón.
- Reconocido por sus atajadas decisivas y liderazgo dentro de la cancha.
- Su experiencia lo convierte en candidato natural para defender el arco albiceleste nuevamente.
Thibaut Courtois – Bélgica
- Aunque Bélgica no ha confirmado oficialmente su lista final al torneo, Courtois es considerado uno de los mejores porteros de la última década.
- Ganador del Guante de Oro en el Mundial 2018, su historial con la selección belga y su calidad en Real Madrid lo mantienen como referente bajo los tres palos.
Alisson Becker – Brasil
- Internacional con Brasil y figura del Liverpool FC, Alisson combina seguridad en el área con gran dominio del juego con los pies.
- Brasil ya está clasificada para la Copa del Mundo 2026, y Alisson es uno de los arqueros con mayor prestancia en Sudamérica.
Porteros con proyección en la Selección Mexicana
México, como anfitrión, también definirá su arquero titular para el torneo, y varias propuestas destacan:
- Luis Ángel Malagón – Ha sido considerado como opción principal para defender el arco mexicano.
- Raúl Rangel – Joven talento que ha ganado presencia con su club y está en la consideración del cuerpo técnico.
- Guillermo Ochoa – El veterano guardameta sigue siendo figura por su experiencia y liderazgo.
Estas tres opciones han sido mencionadas como las principales cartas que podría llevar México para 2026, aunque aún no hay lista final oficial de 26 jugadores.
Dónde seguir a los porteros y la Copa del Mundo 2026
La cobertura completa del Mundial 2026 estará disponible con ViX.
- Con ViX Premium puedes adquirir el Pase Mundial 2026 por $499 MXN.
- Asimismo, deberás contar con el plan anual de ViX Premium si aún no estás suscrito, y luego activar el Pase Mundial 2026.
Visita https://todoelmundialporvix.com para más detalles sobre cómo seguir todos los partidos y vivir de cerca la participación de estos porteros en la Copa del Mundo.