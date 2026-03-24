    Mundial 2026

    Los mejores porteros que estarán presentes en la Copa del Mundo

    La Copa Mundial de la FIFA 2026 reunirá a varias de las mejores figuras bajo los tres palos.

    Por:
    Daniel Corona
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    Con 42 de las 48 selecciones ya clasificadas y varias ya con plantillas perfiladas rumbo a junio de 2026, algunos guardametas destacan por su experiencia, liderazgo y rendimiento con clubes y selecciones.

    Emiliano “Dibu” Martínez – Argentina

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    • Triunfador en el Mundial Qatar 2022, donde fue pieza clave para que Argentina se coronara campeón.
    • Reconocido por sus atajadas decisivas y liderazgo dentro de la cancha.
    • Su experiencia lo convierte en candidato natural para defender el arco albiceleste nuevamente.

    Thibaut Courtois – Bélgica

    • Aunque Bélgica no ha confirmado oficialmente su lista final al torneo, Courtois es considerado uno de los mejores porteros de la última década.
    • Ganador del Guante de Oro en el Mundial 2018, su historial con la selección belga y su calidad en Real Madrid lo mantienen como referente bajo los tres palos.

    Alisson Becker – Brasil

    • Internacional con Brasil y figura del Liverpool FC, Alisson combina seguridad en el área con gran dominio del juego con los pies.
    • Brasil ya está clasificada para la Copa del Mundo 2026, y Alisson es uno de los arqueros con mayor prestancia en Sudamérica.

    Porteros con proyección en la Selección Mexicana

    México, como anfitrión, también definirá su arquero titular para el torneo, y varias propuestas destacan:

    • Luis Ángel Malagón – Ha sido considerado como opción principal para defender el arco mexicano.
    • Raúl Rangel – Joven talento que ha ganado presencia con su club y está en la consideración del cuerpo técnico.
    • Guillermo Ochoa – El veterano guardameta sigue siendo figura por su experiencia y liderazgo.
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    Estas tres opciones han sido mencionadas como las principales cartas que podría llevar México para 2026, aunque aún no hay lista final oficial de 26 jugadores.

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