Mundial 2026 Los mejores defensas que estarán presentes en la Copa Mundial 2026 La Copa Mundial de la FIFA 2026 reunirá a algunos de los defensores más destacados del futbol actual.

Por: Daniel Corona Síguenos en Google

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Con 42 selecciones que ya aseguraron su lugar en el Mundial y seis cupos pendientes por definirse en los repechajes, varios zagueros de élite llegarán como referentes de sus equipos nacionales en un torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Virgil van Dijk – Países Bajos

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Virgil van Dijk es considerado por muchos, el mejor defensor del mundo gracias a su liderazgo, lectura de juego y capacidad para organizar la defensa desde atrás en el Liverpool. Su presencia en la zaga de los neerlandeses aporta experiencia en torneos de alto nivel.

Achraf Hakimi – Marruecos

Como lateral derecho, Achraf Hakimi combina velocidad, proyección ofensiva y solidez defensiva en el PSG. Marruecos ha sido una de las selecciones africanas con mejor rendimiento reciente, y Hakimi es pieza fundamental de ese esquema.

Rúben Dias – Portugal

Rúben Dias aporta orden táctico y liderazgo en el centro de la defensa de Portugal. Su experiencia en la Premier League con Manchester City y el nivel competitivo de su selección lo mantienen como uno de los pilares defensivos más confiables.

Josko Gvardiol – Croacia

También del Manchester City, ha ganado reconocimiento como uno de los defensores más completos de Europa, con capacidad para jugar como central o lateral. Su presencia en la zaga de Croacia lo sitúa como un defensor con capacidad de impacto en fases eliminatorias.

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