Los mejores defensas que estarán presentes en la Copa Mundial 2026
La Copa Mundial de la FIFA 2026 reunirá a algunos de los defensores más destacados del futbol actual.
Con 42 selecciones que ya aseguraron su lugar en el Mundial y seis cupos pendientes por definirse en los repechajes, varios zagueros de élite llegarán como referentes de sus equipos nacionales en un torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.
Virgil van Dijk – Países Bajos
Virgil van Dijk es considerado por muchos, el mejor defensor del mundo gracias a su liderazgo, lectura de juego y capacidad para organizar la defensa desde atrás en el Liverpool. Su presencia en la zaga de los neerlandeses aporta experiencia en torneos de alto nivel.
Achraf Hakimi – Marruecos
Como lateral derecho, Achraf Hakimi combina velocidad, proyección ofensiva y solidez defensiva en el PSG. Marruecos ha sido una de las selecciones africanas con mejor rendimiento reciente, y Hakimi es pieza fundamental de ese esquema.
Rúben Dias – Portugal
Rúben Dias aporta orden táctico y liderazgo en el centro de la defensa de Portugal. Su experiencia en la Premier League con Manchester City y el nivel competitivo de su selección lo mantienen como uno de los pilares defensivos más confiables.
Josko Gvardiol – Croacia
También del Manchester City, ha ganado reconocimiento como uno de los defensores más completos de Europa, con capacidad para jugar como central o lateral. Su presencia en la zaga de Croacia lo sitúa como un defensor con capacidad de impacto en fases eliminatorias.
Dónde seguir a los mejores defensas y la Copa del Mundo 2026
La cobertura completa de la Copa Mundial de la FIFA 2026 estará disponible solamente por ViX Premium.
- Puedes adquirir el Pase Mundial 2026 por $499 MXN.
- Si aún no estás suscrito, primero deberás contratar el plan anual de ViX Premium y después activar el Pase Mundial 2026.
Consulta toda la información en https://todoelmundialporvix.com y prepárate para seguir a los mejores defensores del mundo en acción durante el Mundial.