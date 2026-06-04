    Mundial 2026

    La mejor opción de transporte para llegar al Estadio de Guadalajara

    Gobierno de Jalisco pone en marcha la Línea 5 de Mi Macro Aeropuerto, un novedoso sistema de transporte que facilitará la movilidad a los visitantes.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
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    Video ¡Así podrás llegar al estadio Guadalajara para la Copa del Mundo!

    A unos días del inicio de la Copa del Mundo 2026, Guadalajara será sede que corresponde a México, junto a la Ciudad de México y Monterrey. El Gobierno de Jalisco puso en operación a partir de este día la Línea 5 que contará con 41 unidades eléctricas y una capacidad de 130 pasajeros.

    El servicio constará de nueve estaciones y 32 kilómetros de recorridos a lo largo de la carretera a Chapala. El medio de transporte incluye conexiones con el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, con puntos estratégicos a través de rutas troncales que llevarán a Chapalita Inn, al estadio Guadalajara, Parque Agua Azul y Expo Guadalajara.

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    Tendrán una frecuencia de 15 minutos en cada ruta troncal y a partir de la próxima semana operará de las 3:30 de la mañana a las 22:30 horas, con un costo de 11 pesos mediante las tarjetas Mi Movilidad o Única.

    Cabe recordar que por instrucciones de la FIFA no habrá estacionamientos para el público general, por lo que taxis de aplicación serían buena opción, pero los precios son muy elevados por la distancia que existen del centro de Guadalajara al inmueble que se encuentra en Zapopan. En promedio, arriba de 400 pesos de ida y el triple a la salida.

    Además, se deberá caminar una distancia considerable por motivos de seguridad en todos los estadios donde se lleve a cabo la Copa del Mundo.

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