Mundial 2026 Julio Ibáñez revela que fue lo que habló con Emilio Azcárraga Jean para la inauguración del Mundial El reportero y el camarógrafo de TUDN nos contaron a detalle cómo fue el proceso del juicio en Sudáfrica.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video La petición de Julio Ibáñez a Emilio Azcárraga Jean

Julio Ibáñez, reportero de TUDN y Daniel García, camarógrafo y realizador de video regresaron a México tras ser detenidos en Sudáfrica por las autoridades.

Durante la entrevista en N+ Julio Ibáñez y Daniel García esperan que la Selección Mexicana derrote a Sudáfrica en la inauguración del Mundial por goleada.

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“Lo platiqué, te voy a decir con quien, a quien se lo mandé, con el señor Emilio Azcárraga, le dije, les vamos a meter cinco a esos sudafricanos, es lo único que necesito, no quiero nada, quiero estar ahí en el Estadio Ciudad de México y ver cada gol”.

“ Es muy penado que un periodista festeje, por favor, FIFA prepárense, el primer periodista que va a festejar voy a ser yo, dos (goles) por cada uno y uno por todos”.

Julio Ibáñez denunció que vivieron racismo en Sudáfrica

A pregunta expresa de Danielle Dithurbide sobre si se sabía que iban a hacer un trabajo previo al Mundial, explicaron que fueron víctimas de racismo.

“ Desde el día uno, pero hay racismo, hay mucho racismo inverso en lugar de como lo conocemos. Nuestros abogados eran blancos, nosotros parecíamos muy blancos en todo el caso, el magistrado además del fiscal simplemente hacía hasta lo imposible por retenernos, seguir encontrando, seguir inventando, lo más triste es que nos venían siguiendo desde el día uno en el país”.