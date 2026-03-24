Mundial 2026 Jugadores históricos y leyendas que han jugado en el Estadio Banorte En el marco de la reinauguración del Coloso de Santa Úrsula, recordamos a algunos de los jugadores emblemáticos.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Las leyendas que han jugado en el Estadio Banorte

Por tal motivo, recordamos a los jugadores históricos y leyendas que han jugado en el Coloso de Santa Úrsula.

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Entre ellos hay campeones del mundo, campeones de la Champions League, futbolistas que han dejado huella en la historia del futbol mundial.

Las leyendas en el Estadio Banorte

Edson Arantes do Nascimento

Pelé no necesita presentación, uno de los mejores jugadores en la historia jugó y se coronó campeón del mundo en el Mundial de México 70.



Diego Armando Maradona

El Pelusa tampoco necesita una gran introducción, tan solo con recordar el Mundial de México 86 bastaría, ahí marcó el gol denominado como “La mano de Dios” y el golazo del siglo, ambos contra Inglaterra.



Franz Beckenbauer

El Káiser es otro de los jugadores emblemáticos que pisaron el césped del Estadio Banorte, él lo hizo en el Mundial de México 70, donde disputó el “Partido del Siglo” entre Alemania e Italia y en el que jugó más de 50 minutos con el hombro dislocado.

Campeones de la Champions League en el Estadio Banorte

Pep Guardiola

Campeón con Barcelona como jugador y como técnico, jugó con la Selección de España en duelo amistoso.



Rafael Márquez

El mexicano fue campeón con Barcelona y ha disputado innumerables ocasiones vistiendo la playera de la Selección Mexicana.



Ronaldo de Assis Moreira

Ronaldinho fue campeón con Barcelona, él jugó en el Azteca con la Selección de Brasil y con los Gallos Blancos de Querétaro en la Liga MX.



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Dani Alves

También campeón con Barcelona disputó un partido en el Azteca con Pumas en el Apertura 2022.



Jonathan dos Santos

El menor de los hermanos Dos Santos fue campeón con Barcelona en 2011, y ha jugado con el Club América.



Eusebio da Silva Ferreira

La Pantera Negra, leyenda campeona con Benfica en la Champions League, jugó en el Azteca durante su breve paso con Rayados de Monterrey en la Liga MX.



Sergio Ramos