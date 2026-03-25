Mundial 2026 Italia y el dato que los pone como favoritos para buscar su boleto al Mundial 2026 Los Azzurri podrían no tener problemas para avanzar al siguiente partido en su llave de Repechaje.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Italia, a romper el ‘maleficio’ en Copas del Mundo

La selección de Italia se juega su clasificación al Mundial 2026 en la llave A del repechaje de la UEFA y la historia estadística juega de su lado para su primer partido en donde se enfrentarán a Irlanda del Norte.

Y es que en primera instancia Italia no pierde ante los norirlandeses desde 1958 cuando cayeron por marcador de 2-1. Desde entonces se han enfrentado en seis ocasiones más y los italianos han permanecido invictos con cuatro triunfos y dos empates.

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Italia no ha recibido gol de Irlanda del Norte



Pero no solo el dominio en resultados favorece a Italia, pues también sobresale el hecho de que han mantenido su portería en cero a lo largo de los seis partidos antes mencionados, lo que desde ya genera algo de presión al ataque del combinado británico y da confianza a la defensa italiana.

En ese historial de partidos, destaca también que en todos los juegos como local Italia ha salido victorioso, mientras que los empates corresponden a sus visitas. Esto será otro punto a su favor, pues los Azzurri jugarán en Bérgamo con el cobijo de sus fans.

Historial de Italia vs Irlanda del Norte desde la última victoria norirlandesa:

Irlanda del Norte 0-0 Italia

Italia 2-0 Irlanda del Norte

Italia 3-0 Irlanda del Norte

Irlanda del Norte 0-0 Italia

Italia 3-0 Irlanda del Norte

Italia 2-0 Irlanda del Norte

¿Cómo será el camino de Italia en el repechaje de la UEFA?



Italia primero se enfrentará a Irlanda del Norte en una de las semifinales de la repesca este jueves 26 de marzo. En caso de ganar avanzará a la Final por el boleto al Mundial ante la selección que resulte ganadora del partido entre Gales y Bosnia Herzegovina.

Quien resulte ganador de dicha final integrará el grupo B del Mundial 2026 en donde ya se encuentran Canadá, Qatar y Suiza.