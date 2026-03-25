Italia y el dato que los pone como favoritos para buscar su boleto al Mundial 2026
Los Azzurri podrían no tener problemas para avanzar al siguiente partido en su llave de Repechaje.
La selección de Italia se juega su clasificación al Mundial 2026 en la llave A del repechaje de la UEFA y la historia estadística juega de su lado para su primer partido en donde se enfrentarán a Irlanda del Norte.
Y es que en primera instancia Italia no pierde ante los norirlandeses desde 1958 cuando cayeron por marcador de 2-1. Desde entonces se han enfrentado en seis ocasiones más y los italianos han permanecido invictos con cuatro triunfos y dos empates.
Italia no ha recibido gol de Irlanda del Norte
Pero no solo el dominio en resultados favorece a Italia, pues también sobresale el hecho de que han mantenido su portería en cero a lo largo de los seis partidos antes mencionados, lo que desde ya genera algo de presión al ataque del combinado británico y da confianza a la defensa italiana.
En ese historial de partidos, destaca también que en todos los juegos como local Italia ha salido victorioso, mientras que los empates corresponden a sus visitas. Esto será otro punto a su favor, pues los Azzurri jugarán en Bérgamo con el cobijo de sus fans.
Historial de Italia vs Irlanda del Norte desde la última victoria norirlandesa:
- Irlanda del Norte 0-0 Italia
- Italia 2-0 Irlanda del Norte
- Italia 3-0 Irlanda del Norte
- Irlanda del Norte 0-0 Italia
- Italia 3-0 Irlanda del Norte
- Italia 2-0 Irlanda del Norte
¿Cómo será el camino de Italia en el repechaje de la UEFA?
Italia primero se enfrentará a Irlanda del Norte en una de las semifinales de la repesca este jueves 26 de marzo. En caso de ganar avanzará a la Final por el boleto al Mundial ante la selección que resulte ganadora del partido entre Gales y Bosnia Herzegovina.
Quien resulte ganador de dicha final integrará el grupo B del Mundial 2026 en donde ya se encuentran Canadá, Qatar y Suiza.