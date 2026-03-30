Mundial 2026 Italia vs. Bosnia: Edin Dzeko calienta el partido de repechaje de cara al Mundial 2026 Este martes 31, bosnios e italianos se juegan el boleto a la Copa del Mundo.

Video Bosnia vs. Italia: Edin Dzeko calienta partido de repechaje rumbo al Mundial 2026

Las selecciones de Bosnia e Italia se enfrentan el martes 31 de marzo por uno de los seis boletos al Mundial 2026 que estarán en juego en las diferentes finales del repechaje en E uropa, Monterrey y Guadalajara.

Para calentar el partido que podría condenar a los italianos a no disputar su tercera Copa del Mundo de manera consecutiva, Edin Dzeko, máxima figura de la selección bosnia recordó a La Azzurra el polémico ninguneo de su jugador Federico Dimarco.

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"No sé por qué no querían jugar contra Gales; nosotros ganamos. Italia es una selección increíble, ha ganado cuatro Mundiales; si tienen miedo de jugar en Gales, entonces algo anda mal.

"Tenemos que verlo de esta manera: también pueden tener muchos problemas contra nosotros. Los Azzurri se han perdido dos Mundiales, lo que significa que tienen miedo", fueron las contundentes palabras del exjugador del Inter de Milán.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO BOSNIA y HERZEGOVINA VS ITALIA DEL REPECHAJE UEFA

Bosnia y Herzegovina busca volver a una Copa del Mundo por primera vez tras 12 años, pues su más reciente participación ocurrió en Brasil 2014, donde se quedaron en la fase de grupos.

Por su parte, Italia atraviesa una situación similar, ya que la última vez que llegó a la Copa del Mundo también fue en 2014 y de no lograr la clasificación pondría en jaque el puesto de Gennaro Gattuso.

Cuándo es el Bosnia y Herzegovina vs. Italia: el juego es este martes 31 de marzo Estadio Bilino Polje, Zenica, Bosnia y Herzegovina.

A qué hora es el Bosnia y Herzegovina vs. Italia: el partido inicia en México a las 12:45 PM; en Estados Unidos es a las 13:45 PM tiempo del Este, 12:45 PM tiempo del Centro y 10:45 AM tiempo del Pacífico.