Mundial 2026 Invasión boliviana en Monterrey: recibimiento descomunal que enciende el sueño mundialista Miles de bolivianos asistirán al partido ante Surinam en el primer paso dentro del Repechaje intercontinental rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 26.

Video Monterrey recibe invasión boliviana y hay recibimiento descomunal a su afición

La Selección de Bolivia tiene en puerta el Repechaje Intercontinental de cara a la Copa Mundial de la FIFA 26 en Monterrey, ciudad que ya tiene una invasión de aficionados bolivianos.

Miles de fanáticos del equipo sudamericano están ya en la Sultana del Norte con ánimo a tope en busca del boleto al Mundial y, para muestra, está el apoyo desenfrenado que han dado a su selección.

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Aficionados se dieron cita en el hotel de concentración de Bolivia en Monterrey para mostrar su ánimo y apoyo. Las imágenes muestran lo descomunal que fue la recepción del conjunto boliviano en su hotel.

Los bolivianos hicieron el viaje incluso desde su país natal y también desde los Estados Unidos para el vital Repechaje en donde tendrían qué encarar dos partidos para conseguir su boleto mundialista.

Inclusive, periodistas de la cadena RMC, únicos que han dado cobertura a toda la Eliminatoria Mundialista de Bolivia, dijeron presente en Monterrey para la magna cita.

Bolivia encarará este jueves a Surinam en el Gigante de Acero. En caso de ganar, se medirá a Irak el próximo martes para que, el ganador, consiga su pase al Mundial 2026.