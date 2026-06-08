Mundial 2026 Thomas Tuchel pone en duda la titularidad de Jude Bellingham para el Mundial 2026 El entrenador alemán aseguró que existen entre 14 y 15 futbolistas con nivel para ser titulares en la selección inglesa.

Por: TUDN Síguenos en Google

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La selección de Inglaterra entró en el centro de la conversación mundialista luego de que Thomas Tuchel sorprendiera a todos al poner en duda la titularidad de Jude Bellingham de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El entrenador de la selección británica aseguró que el mediocampista del Real Madrid deberá competir por su lugar en el once inicial, al igual que el resto de sus compañeros, debido a la enorme profundidad de talento que tiene actualmente el plantel inglés.

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Las declaraciones llamaron la atención porque Bellingham es considerado por muchos una de las máximas figuras de Inglaterra y uno de los mejores futbolistas del torneo que está por comenzar e incluso del mundo.

Tuchel explicó que cuenta con múltiples opciones para cada posición y que la decisión de la alineación final dependerá del momento futbolístico de cada jugador, así como de las necesidades tácticas de cada encuentro que vayan teniendo.

El mediocampista llega al Mundial después de consolidarse como una pieza fundamental tanto en el Real Madrid como en la selección inglesa, por lo que sus palabras generaron un fuerte debate entre aficionados y analistas.

¿Qué dijo Thomas Tuchel sobre Jude Bellingham?

A pesar de que Tuchel destacó el buen momento que atraviesa Jude Bellingham tras superar una lesión y c onsidera que el mediocampista atraviesa un punto ideal.

También dejó claro que ningún futbolista tiene asegurado un lugar dentro de su alineación titular, ni siquiera una figura del tamaño de Jude Bellingham.

"T enemos entre 14 y 15 jugadores que podrían ser titulares", explicó Tuchel al referirse a la competencia interna que existe dentro del equipo inglés.

La declaración sorprendió porque Bellingham es visto por muchos como uno de los líderes del proyecto mundialista de Inglaterra y una pieza clave en la búsqueda del título.

¿Cuándo juega Inglaterra en la fase de grupos del Mundial 2026?

Antes de iniciar su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026, Inglaterra todavía disputará un partido amistoso el próximo 10 de junio frente a Costa Rica como parte de su preparación final para el torneo.

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La selección inglesa comenzará su camino mundialista el 17 de junio, cuando enfrente a Croacia en su primer partido de la fase de grupos.

Posteriormente, los dirigidos por Thomas Tuchel se medirán contra Ghana el 23 de junio y cerrarán su participación en esta etapa el 27 de junio frente a Panamá.