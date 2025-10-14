    Israel

    Horario y dónde ver el Italia vs. Israel de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026

    Los italianos buscan mantenerse en la segunda posición del Grupo I y dejar atrás a los israelíes.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video Así puedes ver el Italia vs Israel de la eliminatoria mundialista de la UEFA

    La Selección Italia recibirá a su similar de Israel en la Jornada 8 de las eliminatorias de la UEFA para clasificar al Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá.

    Los Azzurri llegarán a este partido tras golear por 5-0 a Estonia, resultado importante para mantenerse en la parte alta de su sector.

    Por su parte, los israelíes cayeron en su visita a Noruega, el marcador finalizó 5-0, duelo en el que Erling Haaland se despachó con tres anotaciones.

    Con estos resultados, el Grupo I se colocó con Noruega a la cabeza con 18 puntos, Italia con 12 e Israel con 9 unidades, más abajo aparecen Estonia y Moldavia con tres y cero puntos respectivamente.

    Horario y dónde ver el Italia vs. Israel de eliminatoria mundialista

    • Fecha: Este partido se jugará el próximo martes 14 de octubre en la cancha del Estadio de Udinese.
    • Horario: El juego iniciará a las 12:45 horas tiempo del Centro de México, en Estados Unidos lo hará a las 14:45 horas del Este y 11:45 horas del Pacífico.
    • Dónde ver: Este encuentro lo podrás disfrutar a través de ViX para todo Estados Unidos.

