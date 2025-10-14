Horario y dónde ver el Italia vs. Israel de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026

Video Así puedes ver el Italia vs Israel de la eliminatoria mundialista de la UEFA

Los Azzurri llegarán a este partido tras golear por 5-0 a Estonia, resultado importante para mantenerse en la parte alta de su sector.

Por su parte, los israelíes cayeron en su visita a Noruega, el marcador finalizó 5-0, duelo en el que Erling Haaland se despachó con tres anotaciones.

Con estos resultados, el Grupo I se colocó con Noruega a la cabeza con 18 puntos, Italia con 12 e Israel con 9 unidades, más abajo aparecen Estonia y Moldavia con tres y cero puntos respectivamente.

Horario y dónde ver el Italia vs. Israel de eliminatoria mundialista

Fecha: Este partido se jugará el próximo martes 14 de octubre en la cancha del Estadio de Udinese.

Horario: El juego iniciará a las 12:45 horas tiempo del Centro de México, en Estados Unidos lo hará a las 14:45 horas del Este y 11:45 horas del Pacífico.