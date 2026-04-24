    Mundial

    Portugal vs. Países Bajos, el partido con récord de indisciplina en los Mundiales

    Las selecciones nacionales protagonizaron un partido marcado por la indisciplina y un nada decoroso récord.

    Por:
    Emmanuel Mondragón
    add
    Síguenos en Google
    Video Existe preocupación en Toluca por Marcel Ruiz y su llamado a Selección Mexicana

    Durante los octavos de final del Mundial de Alemania 2006, que vivió algunas polémicas, Portugal y Países Bajos protagonizaron un partido nada decoroso por el curioso récord negativo que alcanzaron y que estuvo marcado por faltas y numerosas tarjetas.

    Lo ocurrido fue tan insólito, que con el tiempo se ganó el sobrenombre de la " Batalla de Nuremberg". Y es que en el violento encuentro no pasaron ni dos minutos cuando Van Bommel ya había visto la tarjeta amarilla.

    PUBLICIDAD

    Le siguieron Boulahrouz, Maniche y para antes del descanso Costinha ya había sido expulsado por segunda amarilla. En total cinco amonestaciones y una roja en apenas 45 minutos.

    ¿CUÁNTAS TARJETAS SE SACARON EN EL PORTUGAL VS. PAÍSES BAJOS DE 2006?

    En la segunda parte el partido no se tranquilizó y las faltas y tarjetas siguieron incrementándose. Al final el árbitro Valentín Ivanov mostró 16 tarjetas amarillas y cuatro tarjetas rojas.

    Ese juego obtuvo el récord de amonestaciones y expulsiones en la historia de los Mundiales. En cuanto a número de tarjetas fue superado unas ediciones más tarde, en 2022.

    El ecnuentro provocó que Portugal llegara muy mermado a los cuartos de final ante Inglaterra que al final ganó, pero todavía sufrió las consecuencias de ese juego hasta las semifinales.

    Relacionados:
    MundialPortugalPaíses Bajos 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    ¿Quieres ser mi... novia?
    Tráiler: Los encantos del sinvergüenza
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Doménica Montero
    Gratis
    Tráiler: Tan cerca de ti, nace el amor
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX