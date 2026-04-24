Mundial Portugal vs. Países Bajos, el partido con récord de indisciplina en los Mundiales Las selecciones nacionales protagonizaron un partido marcado por la indisciplina y un nada decoroso récord.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

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Durante los octavos de final del Mundial de Alemania 2006, que vivió algunas polémicas, Portugal y Países Bajos protagonizaron un partido nada decoroso por el curioso récord negativo que alcanzaron y que estuvo marcado por faltas y numerosas tarjetas.

Lo ocurrido fue tan insólito, que con el tiempo se ganó el sobrenombre de la " Batalla de Nuremberg". Y es que en el violento encuentro no pasaron ni dos minutos cuando Van Bommel ya había visto la tarjeta amarilla.

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Le siguieron Boulahrouz, Maniche y para antes del descanso Costinha ya había sido expulsado por segunda amarilla. En total cinco amonestaciones y una roja en apenas 45 minutos.

¿CUÁNTAS TARJETAS SE SACARON EN EL PORTUGAL VS. PAÍSES BAJOS DE 2006?

En la segunda parte el partido no se tranquilizó y las faltas y tarjetas siguieron incrementándose. Al final el árbitro Valentín Ivanov mostró 16 tarjetas amarillas y cuatro tarjetas rojas.

Ese juego obtuvo el récord de amonestaciones y expulsiones en la historia de los Mundiales. En cuanto a número de tarjetas fue superado unas ediciones más tarde, en 2022.