Mundial 2026 Todos los partidos inaugurales de la Copa del Mundo: resultados y datos Los juegos que abren cada Mundial siempre suelen ser especiales y llamar la atención de todos los fans

Por: Erick Maya Síguenos en Google

Video Así han sido todas las inauguraciones de Copas del Mundo

Este jueves se llevará a cabo la inauguración del Mundial 2026 con el esperado juego entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, un evento que como cada cuatro años llamara la atención del mundo entero.

Con el paso de los años, las inauguraciones de los Mundiales han cambiado mucho, pues en un principio se hacían varios juegos inaugurales de forma simultánea, pero después la FIFA modificó para que fuera un solo partido el que marcara el inicio de cada campeonato.

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A partir de este momento el máximo organismo del futbol mundial optó por dar al anfitrión el primer juego del certamen, pero luego prefirió que fuera el campeón defensor, para después volver a dárselo a la nación sede de la Copa del Mundo.

Tabla completa: inauguraciones desde 1930 hasta 2022

Uruguay 1930: Francia 4-1 México y Estados Unidos 3-0 Bélgica

Italia 1934: Italia 7-1 Estados Unidos, España 3-1 Brasil, Austria 3-2 Francia, Hungría 4-2 Egipto, Checoslovaquia 2-1 Rumania, Suiza 3-2 Países Bajos, Alemania 5-2 Bélgica y Suecia 3-2 Argentina.

Francia 1938: Suiza 1-1 Alemania

Brasil 1950: Brasil 4-0 México

Suiza 1954: Brasil 5-0 México, Yugoslavia 1-0 Francia, Uruguay 2-0 Checoslovaquia y Austria 1-0 Escocia

Suecia 1958: Suecia 3-0 México

Chile 1962: Uruguay 2-1 Colombia, Chile 3-1 Suiza, Brasil 2-0 México y Argentina 1-0 Bulgaria

Inglaterra 1966: Inglaterra 0-0 Uruguay

México 1970: México 0-0 Unión Soviética

Alemania 1974: Brasil 0-0 Yugoslavia

Argentina 1978: Alemania 0-0 Polonia

España 1982: Bélgica 1-0 Argentina

México 1986: Italia 1-1 Bulgaria

Italia 1990: Camerún 1-0 Argentina

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Estados Unidos 1994: Alemania 1-0 Bolivia

Francia 1998: Brasil 2-1 Escocia

Corea-Japón 2002: Senegal 1-0 Francia

Alemania 2006: Alemania 4-2 Costa Rica

Sudáfrica 2010: Sudáfrica 1-1 México

Brasil 2014: Brasil 3-1 Croacia

Rusia 2018: Rusia 5-0 Arabia Saudita

Qatar 2022: Ecuador 2-0 Qatar

Curiosidades y récords de los partidos de apertura

La Selección Mexicana ha sido el invitado más recurrente en los juegos inaugurales de los Mundiales, con seis participaciones, sin embargo, nunca ha podido ganar, ya que registra cinco derrotas y dos empates.