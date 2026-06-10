Todos los partidos inaugurales de la Copa del Mundo: resultados y datos
Los juegos que abren cada Mundial siempre suelen ser especiales y llamar la atención de todos los fans
Este jueves se llevará a cabo la inauguración del Mundial 2026 con el esperado juego entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, un evento que como cada cuatro años llamara la atención del mundo entero.
Con el paso de los años, las inauguraciones de los Mundiales han cambiado mucho, pues en un principio se hacían varios juegos inaugurales de forma simultánea, pero después la FIFA modificó para que fuera un solo partido el que marcara el inicio de cada campeonato.
A partir de este momento el máximo organismo del futbol mundial optó por dar al anfitrión el primer juego del certamen, pero luego prefirió que fuera el campeón defensor, para después volver a dárselo a la nación sede de la Copa del Mundo.
Tabla completa: inauguraciones desde 1930 hasta 2022
- Uruguay 1930: Francia 4-1 México y Estados Unidos 3-0 Bélgica
- Italia 1934: Italia 7-1 Estados Unidos, España 3-1 Brasil, Austria 3-2 Francia, Hungría 4-2 Egipto, Checoslovaquia 2-1 Rumania, Suiza 3-2 Países Bajos, Alemania 5-2 Bélgica y Suecia 3-2 Argentina.
- Francia 1938: Suiza 1-1 Alemania
- Brasil 1950: Brasil 4-0 México
- Suiza 1954: Brasil 5-0 México, Yugoslavia 1-0 Francia, Uruguay 2-0 Checoslovaquia y Austria 1-0 Escocia
- Suecia 1958: Suecia 3-0 México
- Chile 1962: Uruguay 2-1 Colombia, Chile 3-1 Suiza, Brasil 2-0 México y Argentina 1-0 Bulgaria
- Inglaterra 1966: Inglaterra 0-0 Uruguay
- México 1970: México 0-0 Unión Soviética
- Alemania 1974: Brasil 0-0 Yugoslavia
- Argentina 1978: Alemania 0-0 Polonia
- España 1982: Bélgica 1-0 Argentina
- México 1986: Italia 1-1 Bulgaria
- Italia 1990: Camerún 1-0 Argentina
- Estados Unidos 1994: Alemania 1-0 Bolivia
- Francia 1998: Brasil 2-1 Escocia
- Corea-Japón 2002: Senegal 1-0 Francia
- Alemania 2006: Alemania 4-2 Costa Rica
- Sudáfrica 2010: Sudáfrica 1-1 México
- Brasil 2014: Brasil 3-1 Croacia
- Rusia 2018: Rusia 5-0 Arabia Saudita
- Qatar 2022: Ecuador 2-0 Qatar
Curiosidades y récords de los partidos de apertura
La Selección Mexicana ha sido el invitado más recurrente en los juegos inaugurales de los Mundiales, con seis participaciones, sin embargo, nunca ha podido ganar, ya que registra cinco derrotas y dos empates.
Hubo una época gris en estos partidos, ya que en el lapso comprendido entre Inglaterra 1966 y Estados Unidos 1994 los partidos inaugurales se caracterizaron por ser aburridos y acabar con empates sin goles o 1-0 en sus marcadores. Solo en México 86 se anotaron dos goles con un 1-1.