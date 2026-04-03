Mundial 2026 Pelé tendrá una estatua monumental afuera del estadio Jalisco El gobierno del estado trabaja para hacer inmortal a O’ Rey con una estatua de 9, metros de altura, a las afueras del Jalisco.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

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Guadalajara tiene una conexión histórica con Brasil y el Rey Pelé. La Perla Tapatía fue la casa de la Verde Amarella en el Mundial de México 1970. El astro brasileño disputó cinco juegos y consiguió cinco victorias.

Las de fase de grupos en contra de Checoslovaquia, Inglaterra y Rumania. Después derrotó a Perú y Uruguay y aunque se coronó en el estadio Azteca, Guadalajara sigue siendo la casa de Brasil y el Comité Organizador, le realizará un homenaje 56 años después colocando una estatua del Rey Pelé en el estadio Jalisco.

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Gobierno de Jalisco trabaja en el proyecto

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, declaró que están trabajando con la Fundación Pelé, la escultura está terminada y se trabaja en el tema de derechos, para que lleve el nombre de Pelé. “Se está construyendo un parque a las afuera del estadio Jalisco, por ser sede en el ’70 y ’86, con luminarias y la escultura de O’ Rey que medirá 9,5 metros. Será la fisonomía de Edson Arantes, do Nacimiento y estará sobre la copa Jules Rimmet”, agregó Lemus.

Guadalajara también fue sede en México ’86 y aunque el sueño era volver a tener a los brasileños en el 2026, la ciudad tendrá una nueva historia con selecciones como Uruguay, Colombia, Corea del Sur y España, una de las favoritas a levantar la Copa del Mundo.