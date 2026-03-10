Portugal 2026 Así fue el debut de Cristiano Ronaldo en Mundiales El astro portugués apunta a su sexta Copa del Mundo en este 2026.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Bolivia anuncia convocatoria para juego de repechaje del Mundial 2026

Cristiano Ronaldo apunta a su sexta Copa del Mundo en este 2026, después de que en Alemania hiciera su debut con la Selección de Portugal.

En aquella justa mundialista el atacante llegaba con la edad de 21 años y su presentación causó expectación entre los aficionados.

PUBLICIDAD

Cristiano Ronaldo con el número 17 en su dorsal, saltó al campo como titular con Portugal para el enfrentamiento ante Angola, primer encuentro de ambos en la Copa del Mundo de Alemania 2006.

Su primera jugada que deleitó a los fanáticos se dio a los nueve minutos cuando sacó un centro de rabona.

Al paso de los minutos comenzó a notarse en el partido por lo que comenzaron a detenerlo con faltas.

Fue a los 25 minutos cuando recibió su primera tarjeta amarilla tras una dura falta.

Además disparó cuatro veces a portería, dos tiros libres y a los 34 ‘ tuvo la más clara al rematar de cabeza para mandar el balón al travesaño que le negó el gol.

Y a la hora del juego Cristiano Ronaldo abandonó el partido sin poder hacerse presente en el marcador.