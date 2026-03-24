Mundial 2026 Gattuso rechazó jugar en San Siro el Repechaje del Mundial 2026 por esta razón El técnico de Italia reveló que él mismo pidió jugar en Bérgamo y no en Milán el Repechaje UEFA.

Video Gattuso pidió que Italia no jugara el Repechaje del Mundial 2026 en San Siro

La Selección de Italia se juega el pase al Mundial 2026 en esta fecha FIFA cuando se enfrente a Irlanda del Norte en las Semifinales del Repechaje UEFA este jueves 26 de marzo. En caso de ganar, la Azzurri se medirá al ganador del Gales vs. Bosnia y Herzegovina el martes 31 de marzo por el boleto a la Copa del Mundo.

Italia jugará en la New Balance Arena de Bérgamo, casa del Atalanta que no llega a las 25 mil localidades, y no en San Siro donde habitualmente juega la selección italiana y cuyo estadio tiene una capacidad de 80 mil aficionados.

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De cara al duelo decisivo, Gennaro Gattuso fue cuestionado al respecto y reveló que él mismo pidió a la Federación Italiana de Futbol jugar en Bérgamo y no en Milán.

"Yo elegí el estadio y la Federación me apoyó. En San Siro, por ejemplo, hay hinchas del Inter y del Milan y si das un mal pase, te abuchean", explicó el seleccionador en rueda de prensa.

Gattuso aseguró que tiene buenos recuerdos de Bérgamo en su primer partido como técnico de Italia: "Me recibieron con los brazos abiertos en mi debut; quería un estadio con forma de olla. Esperemos que no nos hayamos equivocado".

Italia jugará de local ante Irlanda del Norte debido a que fue uno de los equipos con mejor ranking FIFA al momento que se realizó el sorteo del Repechaje UEFA que dará cuatro de los últimos seis boletos al Mundial 2026.

La Azzurri buscará acabar con su mala racha y volver a una Copa del Mundo 12 años después tras perderse Rusia 2018 y Qatar 2022.