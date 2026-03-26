Mundial 2026 Álbum Panini del Mundial 2026 será el más grande de la historia El álbum Panini 2026 será el más grande nunca antes creado.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video ¿Cuándo sale a la venta y cuánto costará el álbum Panini del Mundial 2026?

La Copa Mundial de Futbol se acerca y con ello una de las prácticas más fascinantes en este tipo de eventos, coleccionar el tradicional álbum Panini, el cual promete ser el más grande de su historia.

Así como el certamen albergará por primera vez a 48 selecciones de futbol, la empresa italiana se dio a la tarea de no quedarse atrás y satisfacer a los aficionados que les gusta tener en sus manos este tipo de artículos.

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¿Cuándo iniciará la preventa del álbum Panini del Mundial?

Para esta ocasión, Panini México informó que la preventa para el álbum iniciará el próximo miércoles 1 de abril. Justo cuando haya transcurrido el repechaje y ya estén definidas todas las selecciones que disputen la Copa Mundial.

¿Cuál será el costo del álbum y las estampas del Mundial 2026?

El álbum de esta edición contará con 112 páginas y alrededor de 980 estampas, convirtiéndose en el más grande desde que Panini los elabora.

Otro dato para destacar es que habrá cuatro tipos de estampas: básica, bronce, plateada y dorada. El álbum de pasta blanda costará 50 pesos, mientras que el de pasta dura oscila entre los 200 y 300 pesos.

Los sobres con siete estampas valdrán entre 18 y 20 pesos. La caja con 104 sobres tendrá un costo de mil 600 pesos.