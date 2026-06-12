    Mundial 2026

    Horario y dónde ver el partido Estados Unidos vs. Paraguay del Mundial 2026

    Consulta el horario y canales para ver este juego de la Jornada 1 de Fase de Grupos en el Mundial 2026.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
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    Video Horario y dónde ver el partido Estados Unidos vs. Paraguay del Mundial 2026

    El Mundial de 2026 se prepara para un emocionante enfrentamiento entre Estados Unidos y Paraguay, dos selecciones con trayectorias distintas pero igualmente apasionantes.

    Mientras los estadounidenses han mostrado un crecimiento notable en el ámbito internacional, destacándose por su juego ofensivo y rápido, Paraguay, conocido por su solidez defensiva, busca recuperar su estatus tras un periodo de altibajos.

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    Este choque promete ser un duelo de estilos, donde la velocidad y creatividad de los norteamericanos se enfrentarán a la estrategia y efectividad de La Albirroja.

    Las expectativas son altas, ya que ambos equipos buscan dejar una huella en el torneo. Estados Unidos, con figuras como Pulisic y McKennie, intentará aprovechar su localía y el apoyo de su afición.

    Mientras, Paraguay, liderado por su rica historia y la pasión de su hinchada, espera sorprender y demostrar que aún tiene mucho que ofrecer en el escenario mundial. La cita en el Estadio Los Ángeles promete ser un espectáculo vibrante y lleno de emociones.

    HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO ESTADOS UNIDOS VS. PARAGUAY DE LA JORNADA 1 DEL MUNDIAL 2026

    • Cuándo es el Estados Unidos vs. Paraguay: el juego es el viernes 12 de junio en el Estadio Los Angeles.
    • A qué hora es el Estados Unidos vs. Paraguay: el partido inicia en México a las 7:00pm; en Estados Unidos es a las 9:00pm tiempo del Este, 8:00pm tiempo del Centro y 6:00pm tiempo del Pacífico.

    Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de TUDN.

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