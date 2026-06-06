Mundial 2026 Estados Unidos cierra con derrota ante Alemania su preparación hacia el Mundial 2026 Los coanfitriones de la Copa del Mundo se vieron derrotados por la poderosa Mannschaft en sus últimos juegos amistosos.

Video Estados Unidos pierde ante Alemania en el último partido amistoso rumbo al Mundial 2026

El apunte de Mauricio Pochettino previo al partido amistoso de Estados Unidos ante Alemania fue atinado, se trataba de un sinodal de jerarquía, peligroso y al cual tuvieron abajo en el marcador, pero terminaron por ser derrotados.

Fue el último partido de preparación de ambas selecciones nacionales previo a su participación en el Mundial 2026, que inicia la próxima semana en el Estadio Ciudad de México con el México vs. Sudáfrica.

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Sin Chris Richards por lesión, el combinado estadounidense se fue abajo en la pizarra apenas a los dos minutos de juego con una jugada a balón parado que Kai Havertz, campeón con Arsenal en la Premier League, remató de cabeza.

Antonee Robinson, al 37’, hizo un golazo con un disparo de volea desde atrás de la media luna para el empate parcial 1-1 en el Soldier Field de Chicago; sin embargo, Leroy Sané, en el segundo tiempo al 57’, puso el 1-2 de la victoria final con zurdazo dentro del área.

ASÍ LLEGARÁN ESTADOS UNIDOS Y ALEMANIA AL MUNDIAL 2026

La Selección de Estados Unidos cerró su preparación con la derrota de este sábado después de vencer a Senegal el 31 de mayo pasado, único triunfo pues en la Fecha FIFA de marzo cayó ante Bélgica y contra Portugal.

El conjunto que comanda Mauricio Pochettino forma parte del Grupo D del Mundial 2026 y se medirá a Paraguay, Australia y a Túnez, en ese orden, dentro de la Fase de Grupos.

La Selección de Alemania, por su parte, llegó a nueve victorias al hilo entre partidos oficiales y amistosos desde la derrota por 2-0 ante Eslovaquia por las eliminatorias de la UEFA.