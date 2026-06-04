    Mundial 2026

    Estadio Ciudad de México presenta innovadora imagen para el Mundial 2026

    Se filtraron videos de los avances que la FIFA le ha realizado al Coloso de Santa Úrsula para el torneo.

    Por:Antonio Quiroga
    add
    Síguenos en Google
    Video Mundial 2026: Así luce el Estadio Ciudad de México a una semana de la inauguración

    El Estadio Ciudad de México, una de las 16 sedes para el Mundial 2026, presenta nueva identidad a una semana de que se inaugure la Copa del Mundo.

    Tras haberse entregado a la FIFA el pasado 13 de mayo, el organismo ha adecuado algunas zonas y sobre todo colocado la imagen de un estadio mundialista.

    PUBLICIDAD

    La nueva identidad del Estadio Ciudad de México


    El Coloso de Santa Úrsula recibirá su tercera Copa del Mundo y sobre todo, su tercer partido de inauguración, para ser único en el mundo a partir del p róximo 11 de junio con el partido de México vs. Sudáfrica.

    Se han ajustado las bancas, los túneles, accesos, pantallas y algunas zonas del estadio con identidad en color verde alusivo al Mundial 2026, pero también con un tono nostálgico.

    Como pasó en el Mundial México 1986, el Estadio Ciudad de México poco a poco presenta las banderas colgadas en el techo de los países participantes, a espera si serán las únicas o estarán las 201 federaciones afiliadas.

    Al centro están las banderas de México, Estados Unidos y Canadá, además de unas letras enormas de la FIFA que aún no tiene un lugar determinado. El techo también luce diferente al no estar laminado, sino tapado con un tipo manta que lo hará verse mejor, eso en impresión de lo que se ha filtrado.

    Los vestidores también ya están listos, así como el túnel de acceso de los jugadores, que estará tapado al público con logos de FIFA, para que los futbolistas pasen del vestuario a la cancha sin poroblemas.

    Video Hugo Broos, técnico de Sudáfrica, regala una playera a un niño y los jugadores firmaron su álbum
    Relacionados:
    Mundial 2026Sedes Mundial 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    El precio de la fama
    Gratis
    El Apóstol, el caso de la Iglesia de La Luz del Mundo
    Gratis
    Y llegaron de noche
    Gratis
    Las leyendas: El origen
    Se Llamaba Pedro Infante
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX