Mundial 2026 Estadio Ciudad de México presenta innovadora imagen para el Mundial 2026 Se filtraron videos de los avances que la FIFA le ha realizado al Coloso de Santa Úrsula para el torneo.



Video Mundial 2026: Así luce el Estadio Ciudad de México a una semana de la inauguración

El Estadio Ciudad de México, una de las 16 sedes para el Mundial 2026, presenta nueva identidad a una semana de que se inaugure la Copa del Mundo.

Tras haberse entregado a la FIFA el pasado 13 de mayo, el organismo ha adecuado algunas zonas y sobre todo colocado la imagen de un estadio mundialista.

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La nueva identidad del Estadio Ciudad de México



El Coloso de Santa Úrsula recibirá su tercera Copa del Mundo y sobre todo, su tercer partido de inauguración, para ser único en el mundo a partir del p róximo 11 de junio con el partido de México vs. Sudáfrica.

Se han ajustado las bancas, los túneles, accesos, pantallas y algunas zonas del estadio con identidad en color verde alusivo al Mundial 2026, pero también con un tono nostálgico.

Como pasó en el Mundial México 1986, el Estadio Ciudad de México poco a poco presenta las banderas colgadas en el techo de los países participantes, a espera si serán las únicas o estarán las 201 federaciones afiliadas.

Al centro están las banderas de México, Estados Unidos y Canadá, además de unas letras enormas de la FIFA que aún no tiene un lugar determinado. El techo también luce diferente al no estar laminado, sino tapado con un tipo manta que lo hará verse mejor, eso en impresión de lo que se ha filtrado.

Los vestidores también ya están listos, así como el túnel de acceso de los jugadores, que estará tapado al público con logos de FIFA, para que los futbolistas pasen del vestuario a la cancha sin poroblemas.