Mundial 2026 Eslovaquia vs. Kosovo: Horario y dónde ver el juego de repechaje de UEFA del Mundial 2026 Eslovacos y kosovares se encuentran en la ruta C del repechaje de UEFA.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Así puedes ver los duelos de la Ruta C del repechaje UEFA

Eslovaquia y Kosovo mantienen vivas sus esperanzas de clasificar a la Copa del Mundo de la FIFA 26, pero antes tendrán que enfrentarse entre sí para mantener ese sueño.

El combinado eslovaco recibirá a los kosovares en el estadio Tehelné pole de la ciudad de Bratislava donde ambos equipos buscarán el pase a la final de su llave en la que podrán enfrentar a Turquía o Rumania.

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Eslovaquia y Kosovo al ubicarse en el segundo sitio de sus respectivos grupos de la eliminatoria de UEFA rumbo al Mundial.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE ESLOVAQUÍA Y KOSOVO

Eslovaquia y Kosovo no tienen antecedentes de enfrentamientos directos, por lo que este juego de repechaje será el que abra el historial entre ellos.

Cabe destacar que el ganador de esta ll ave se enfrentará a Turquía o Rumania por el pase al Mundial 2026 en donde se ubicarán en el grupo D junto a Estados Unidos, Paraguay y Australia.

Cuando: Eslovaquia vs. Kosovo se jugará el 26 de marzo en el estadio Tehelné pole.

Horario: El partido arrancará en punto de las 1:45pm del centro de México; 3:45pm del ET, 2:45pm del CT y 12:45pm del Pacífico en los Estados Unidos.