Mundial 2026 Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Uruguay La Celeste fue la primera campeona de una Copa del Mundo y la segunda con más títulos de Copa América.

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La selección de Uruguay está en el Mundial 2026 con las ganas de volver a sumar a su palmarés de títulos una nueva Copa del Mundo.

La Celeste fue la primera campeona en una Copa Mundial, pero en la actualidad suma casi 76 años sin volver a probar las mieles de la gloria.

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En la Copa América estuvo muchos años como la máxima ganadora, pero en la época reciente fue igualada y superada en un abrir y cerrar de ojos.

TÍTULOS Y PALMARÉS HISTÓRICO DE URUGUAY



La selección de Uruguay cuenta con dos títulos de la Copa del Mundo y es la segunda en la Conmebol con más campeonatos de la Copa América.

En la Copa Confederaciones nunca logró brillar y oficialmente se cuentan dos medallas de oro de Juegos Olímpicos, al jugarse en ese entonces bajo la FIFA permitió jugadores profesionales, previo a la creación del Mundial.

Copa del Mundo - 2 títulos: 1930 y 1950

- 2 títulos: 1930 y 1950 Copa América - 15 títulos: 1916 , 1917 , 1920 , 1923 , 1924 , 1926 , 1935 , 1942 , 1956 , 1959-II [ nota 8 ] , 1967 , 1983 , 1987 , 1995 , 2011

- 15 títulos: 1916 , 1917 , 1920 , 1923 , 1924 , 1926 , 1935 , 1942 , 1956 , 1959-II [ nota 8 ] , 1967 , 1983 , 1987 , 1995 , 2011 Juegos Olímpicos - 2 títulos: 1924 y 1928