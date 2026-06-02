Mundial 2026 Por qué le dicen La Garra Charrúa a la Selección de Uruguay: origen e historia del apodo El mote de uno de los multicampeones de la Copa del Mundo cuenta con más de 100 años de historia.

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La selección de Uruguay clasificada a la Copa Mundial 2026 tiene un apodo característico desde hace bastantes años, La Garra Charrúa.

Este sobrenombre por parte de la selección sudamericana no tiene relación alguna con su bandera o colores característicos como pasa con otros países que asistirán a la Copa del Mundo.

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La Garra Charrúa no es el único mote que tiene el conjunto uruguayo, también se le llega a conocer como La Celeste, ese sí, de la mano del color de su bandera.

HISTORIA DEL MOTE DE LA SELECCIÓN DE URUGUAY



El origen del apodo de la selección de Uruguay tiene más de 100 años de existencia y fue avalada por la política de su país, que detalló que fue la actitud y personalidad con la que consiguieron sus primeros títulos la base del mote.

La Copa América de 1916, más los campeonatos en los Juegos Olímpicos 1924 y también de 1928, además de la Copa del Mundo en 1930, llevaron un sello característico "la garra" con la que jugaron los futbolistas desde entonces.