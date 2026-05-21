Suecia 2026 ¿Quién es el máximo goleador de la Selección de Suecia en la historia? Para nadie es desconocido que Ibrahimovic no sólo es referente en la historia del combinado sueco, sino también funge como el máximo goleador de todos los tiempos.

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La Selección de Suecia regresa a una Copa del Mundo luego de que estuviera ausente en la edición pasada en el Mundial Qatar 2022; ahora lo hace con una nueva camada de jugadores, ya sin Zlatan Ibrahimovic, quien es su máximo goleador en la historia.

Ibra apenas jugó cinco partidos de Copa del Mundo de la FIFA, lo hizo en el Mundial Corea-Japón 2002 y en el de Alemania 2006, pero no marcó goles. Donde sí hizo fue en la Eurocopa, donde marcó seis veces.

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MÁXIMO GOLEADOR DE LA SELECCIÓN DE SUECIA

Zlatan Ibrahimovic fue multicampeón en las principales ligas de Europa y está convertido en el máximo goleador de la Selección de Suecia con 62 goles, 13 más que el segundo mejor romperredes del equipo en la historia.

Sven Rydell fue el segundo mejor anotador del equipo sueco entre 1923 y 1932. Algunos de los más destacados en la actualidad es el delantero del Arsenal, Viktor Gyökeres, quien hizo cuatro goles en los Playoffs de la UEFA para conseguir el pase al Mundial 2026.

Estos son los cinco máximos goleadores de la Selección de Suecia en la historia:

Zlatan Ibrahimovic, 62 goles

Sven Rydell, 59 goles

Gunnar Nordahl, 43 goles

Henrik Larsson, 37 goles

Gunnar Gren, 32 goles

GOLEADORES DE SUECIA EN MUNDIALES

Si delimitamos a los goleadores de la Selección de Suecia a sólo Copas del Mundo de la FIFA, entonces son d os los máximos romperredes; Kennet Andersson y Henrik Larsson, cada uno con cinco anotaciones, aunque el primero los hizo en una sola edición.

Kennet Andersson, quien jugó en las Ligas de Suecia, Bélgica, Francia, Italia y Turquía, hizo cinco goles pero en una sola edición, fue en el Mundial de Estados Unidos 1994, en la cual la Selección de Suecia acabó con el Tercer Lugar.

Andersson marcó un gol a Brasil en Fase de Grupos, hizo doblete a Arabia Saudita en Octavos de Final, un gol a Rumania en Cuartos de Final y otro a Bulgaria en el juego por el Tercer Lugar.

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