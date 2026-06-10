Mundial 2026 Heung-Min Son responde al apodo “Sonaldo” y aclara su futuro en la Copa del Mundo El astro coreano responde también si esta será su última Copa del Mundo.

Video Heung-Min Son responde a México y el apodo de 'Sonaldo'

Heung-Min Son, jugador de Corea del Sur, se refirió a su famoso apodo 'Sonaldo', sobre todo en México, de cara a la disputa de su debut en la Copa Mundial de la FIFA 26 ante Chequia.

En conferencia de prensa previo al duelo en el Estadio Guadalajara, Son respondió a pregunta de Toño Quiroga de TUDN respecto a cuál es su opinión en referencia al sobrenombre de 'Sonaldo', impuesto por cariño de la afición mexicana.

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El idilio de México con Son lleva ya varios años, sobre todo después de que Corea del Sur 'ayudara' a México para clasificar a Octavos de Final en el Mundial Rusia 2018.

"Ahora juego en Los Ángeles y hay muchos mexicanos ahí, ahí siento su pasión por el futbol, ellos me dan cariño y estoy muy agradecido por ello, la verdad no creo que haya hecho lo suficiente para ganarme ese apodo", dijo Son.

Además, el astro coreano también dio respuesta a los rumores que señalan que la Copa del Mundo que está por iniciar es su última.