Congo DR El aficionado estatua que honra a Patrice Lumumba podría asistir al Mundial con el Congo El fan “estatua” del Congo podría ir al Mundial 2026.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Jugadores del Congo piden que el aficionado estatua viaje con ellos al Mundial 2026

Esta semana, el deporte en el Congo se llenó de fiesta luego de que la selección de futbol consiguió el pase a la Copa Mundial FIFA 2026 tras vencer en el repechaje a Jamaica, lo que ha traído la atención y ha revelado historias que resultan fascinantes.

A lo largo de las eliminatorias mundialistas en África, se hizo viral la presencia de Michel Kuka Mboladinga, un aficionado congoleño que siempre se mantuvo de pie, pero no cantando, saltando o moviendo las manos, sino convirtiéndose en una estatua humana.

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¿Quién fue Patrice Lumumba y por qué su importancia para el Congo?

Mboladinga pasaba los partidos de pie, con la mano derecha en alto, vistiendo de traje durante los encuentros del Congo. Lamentablemente, no pudo viajar a Guadalajara, donde se desarrolló el repechaje y donde su equipo venció a Jamaica para sellar su clasificación.

Esta posición la hacía como una forma de homenajear a Patrice Lumumba, hombre que fue primer ministro de aquella nación y que jugó un papel preponderante en la independencia de Bélgica en 1960. Su figura tomó un papel de leyenda luego de que fuera asesinado en 1961. Fue nombrado héroe nacional en 1966.

¿Qué solicitan los jugadores de la selección de futbol del Congo?

Con el pase asegurado a la Copa Mundial, los jugadores han pedido al presidente del Congo que Mboladinga pueda viajar para apoyar al equipo en el máximo torneo futbolístico, aunque eso signifique incluirlo en la delegación oficial.