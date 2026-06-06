RD Congo 2026 Por qué le dicen Los Leopardos a la Selección de RD de Congo: origen e historia del apodo El mote de la selección de los congoleños es Leopardos, animal que representa un símbolo nacional de fuerza y poder.

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La Selección de RD de Congo tiene el sobrenombre de Lés Leopards, traducido como Los Leopardos. Es una representación del poder y la fuerza y la presencia de este felino en el país; además, es el emblema oficial del equipo nacional de futbol.

Antes de Los Leopardos, esta Selección se conocía como Simbas, que significa leones en la lengua Suajili, que es una lengua franca del África Oriental, hablada en el Este de la República Democrática del Congo.

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HISTORIA DEL MOTE DE LA SELECCIÓN DE REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

La Selección RD de Congo tiene el mote de Los Leopardos. Este apodo lo tienen desde la década de 1960 y se consolidó al ganar sus primeros títulos importantes: Los Juegos Panafricanos en 1965 y La Copa Africana de Naciones en 1968 y en 1974.

El leopardo fue el animal que tomó fuerza como símbolo nacional de tradición y poder durante el mandato del expresidente Mobutu Sese Seko (1971-1997) y ha representado al equipo nacional de futbol.

Durante este periodo, el nombre oficial del país fue Zaire, pero se mantuvo el mote de Los Leopardos, quienes lograron el pase al Mundial de Alemania Federal en 1974.