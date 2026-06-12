RD Congo 2026 La mejor actuación de la Selección de RD del Congo en una Copa Mundial FIFA La Selección de RD Congo tiene como antecedente su participación como Zaire, pero será el primer Mundial como actualmente se le conoce.

Video Congo mantiene sus planes previos al debut en el Mundial

La Selección de República Democrática del Congo consiguió el penúltimo boleto a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Los congoleños esperaban una oportunidad más para participar en la justa veraniega desde Alemania 1974, última edición en que jugó su Selección con el nombre de Zaire.

El director técnico francés, Sébastien Desabre, ha expresado que “no fue simple, pero demostramos resiliencia para alcanzar este objetivo”, además de reconocer la responsabilidad de estar a la altura del torneo y dar una gran imagen al país.

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Después de más de cinco décadas, RD Congo se colocó dentro del Grupo K de la fiesta más grande del futbol, donde enfrentará a las selecciones de Portugal, Colombia y Uzbekistán.

LA MEJOR ACTUACIÓN DE REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO EN UNA COPA MUNDIAL DE LA FIFA

Los Leopardos, como se conoce a la Selección de RD Congo, solamente han participado una vez en la Copa Mundial de la FIFA. Fue en el año de 1974, celebrada en Alemania, cuando los congoleños jugaron Fase de Grupos y volvieron a casa.

La cumbre de esta Selección de África Central ha sido clasificar en esa ocasión a Fase de Grupos y lograrlo de nuevo para el Mundial 2026.