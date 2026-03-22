    Liga MX

    Las palabras del 'Turco' Mohamed tras la convocatoria de Paulinho con Portugal

    El estratega de los Diablos Rojos también señaló que fue justo el empate con Pachuca.

    Por:
    Raúl Martínez
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    Video Así reaccionó Mohamed tras la convocatoria de Paulinho con Portugal

    Antonio Mohamed se mostró muy contento con el llamado de Paulinho con la selección de Portugal y señaló que es muy merecido su convocatoria.

    En conferencia de prensa, el 'Turco' también destacó que el resultado ante Pachuca fue justo aunque consideró que el arbitraje pudo haber influido tras la expulsión de Fernando Arce.

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    "Sí, ya lo felicitamos (a Paulinho). Nos pone muy contentos, es muy merecido y ojalá que pueda hacer su trabajo"

    "Con respecto al partido nosotros dejamos de manejar la pelota en el segundo tiempo, la expulsión nos condicionó, p ero termina siendo un empate justo... No quería hablar del arbitraje, pero la expulsión me parece injusta, ojalá que no le den una fecha para poder tenerlo en el próximo partido porque se nos cae Nico Castro, Pavel Pérez, Marcel Ruiz todos en la misma posición", indicó Antonio Mohamed.

    Después del empate frente al Pachuca, el Toluca se quedó en la tercera posición del Clausura 2026 con 26 unidades por debajo de Chivas y Cruz Azul.

    Video Los partidos de Paulinho con la selección de Portugal
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