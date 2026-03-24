Mundial 2026 Mateus Fernandes y su anécdota con Paulinho: "Solía darme algunos golpes" El mediocampista destacó que el atacante aportará mucho a la selección de Portugal.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

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Tras la convocatoria de Paulinho con la selección de Portugala, Mateus Fernandes recordó cuando ambos futbolistas coincidieron en el Sporting Lisboa.

En conferencia de prensa, el mediocampista del West Ham destacó la calidad de del delantero del Toluca.

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“Después de dejar el Sporting, no volví a hablar con él. Solía darme algunos golpes en los entrenamientos. Demostró calidad en el Sporting, se fue a México y sigue demostrándola. Si estamos aquí, es porque tenemos calidad y él es otro jugador que nos ayudará”, contó Mateus Fernandes.

Paulinho y Mateus Fernandes compartieron vestidor entre el 2022 y 2023 cuando ambos futbolistas jugaban para el Sporting Lisboa donde fueron campeones.

Cabe destacar que en un inicio Paulinho y Fernandes no habían sido convocado por Roberto Martínez para los juegos ante México y Estados Unidos, pero tras las lesiones de Rodrigo Mora y Rafael Leao fueron llamados para la gira por Norteamérica.