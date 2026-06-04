    Mundial 2026

    Por qué le dicen Seleção das Quinas a la Selección de Portugal: origen e historia del apodo

    El mote del equipo lusitano tiene un contexto histórico que arropó la Federación Portuguesa de Futbol.

    Por:David Espinosa
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    Video Convocados de Portugal para el Mundial 2026

    La selección de Portugal comandada por Cristiano Ronaldo estará en la Copa Mundial de la FIFA 2026, acompañada de su apodo característico a nivel mundial, Seleção das Quinas.

    Este sobrenombre que se la da al país ibérico, tiene una connotación histórica del país derivada del año 1139 en la Batalla de Ourique.

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    HISTORIA DEL MOTE DE LA SELECCIÓN DE PORTUGAL


    El apodo de la selección de Portugal, Seleção das Quinas, tiene mucho que ver tanto por el logotipo de la Federación Portuguesa de Futbol, que se basa en el escudo de la bandera nacional.

    El significado de Quinas es Escudos, por tanto en español se le puede decir la selección de los Escudos al equipo de Cristiano Ronaldo y esto se debe a lo siguiente.

    El logo de FPF cuenta con cinco escudos azules tomados del escudo de la bandera, que simbolizan a los cinco reyes musulmanes que el rey Alfonso Enríquez derrotó en la batalla de Ourique.

    Dentro de cada escudo cuenta con cinco puntos plateados, que representan, de acuerdo a fuentes, las cinco llagas de Cristo y se denominan como bezantes.

    Al contar escudos y bezantes da un total de 30, que simbolizan las 30 monedas que Judas recibió por delatar a Jesús, aunque esto crea un poco de confusión por irregularidad de cómo fue el primer escudo de armas de Portugal.

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