Mundial 2026 Portugal derrota a Nigeria en su última prueba y se declara listo para el Mundial Los lusos lograron un último triunfo en su preparación para la Copa del Mundo y están listos para su debut ante el Congo.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Resumen | Portugal cierra su preparación hacia el Mundial con triunfo

Portugal, con Cristiano Ronaldo en el once inicial, se llevó un importante triunfo sobre Nigeria en su último partido de preparación de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 por lo que ya está listo para el torneo.

Diogo Dalot abrió el marcador al minuto 23 con un golazo al ángulo derecho tras asistencia de Neto con lo que parecía que se llevarían la ventaja al descanso, pero no fue así.

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Al minuto 37 apareció Akor Adams para igualar los cartones con un remate raso por lo que volvió a haber partido asegurado para la segunda mitad en donde una gran cantidad de cambios afectó un poco el ritmo del partido.

Ya en el minuto 75, Francisco Conceicao volvió a poner las cosas en favor de Portugal con una gran jugada individual, superando a varios defensores. Con la ventaja los lusos controlaron el encuentro y se llevaron la victoria.

¿CUÁNDO DEBUTA PORTUGAL EN EL MUNDIAL 2026?

El miércoles 17 de junio Portugal debuta ante el combiando de la República Democrática del Congo en un partido de grandes expectativas por lo que puedan hacer sobretodo los lusos en su primer juego.