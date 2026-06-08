    Mundial 2026

    Cristiano Ronaldo y su divertida broma con Trincão y Dalot

    El buen ambiente se vive dentro de la selección de Portugal a días del inicio de la Copa del Mundo 2026.

    Por:Raúl Martínez
    add
    Síguenos en Google
    Video Cristiano Ronaldo le muestra a su hijo trucos de fútbol: así fue el tierno momento padre e hijo

    El buen ambiente se vive dentro de la selección de Portugal a días del inicio de la Copa del Mundo 2026 y eso se demostró con el peculiar cariñito de Cristiano Ronaldo a Trincao y Diogo Dalot.

    Y es que durante la práctica del combinado luso, CR7 estuvo bromeando con sus compañeros y se notaba lo bien que se llevan y a que de un momento a otro Cristiano les mostró el dedo de en medio lo que provocó la risa de los tres jugadores.

    PUBLICIDAD

    Tras ese gesto las bromas y el intercambio de palabras entre los portugueses continuaron por unos segundos e incluso una persona del staff se les sumó antes de comenzar con los ejercicios correspondientes.

    Antes de su debut el combinado de Portugal se enfrentará a el 10 de junio a Nigeria antes de viajar a los Estados Unidos para encarar el Mundial 2026.

    Los lusos tiene su debut en la Copa del Mundo el próximo 17 de junio frente a su similar del Congo RD, para despues medirse con Uzbekistán y Colombia, todo como parte del grupo K de la justa veraniega.

    Video ¡En llamas! Así se prepara Cristiano Ronaldo para el Mundial
    Relacionados:
    Mundial 2026Portugal 2026Cristiano Ronaldo

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Circo Gómez
    Gratis
    Tráiler: Corazón de Oro
    Nunca tuvo miedo
    Gratis
    Papá o mamá
    Me vuelves loca
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX