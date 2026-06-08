Mundial 2026 Cristiano Ronaldo y su divertida broma con Trincão y Dalot El buen ambiente se vive dentro de la selección de Portugal a días del inicio de la Copa del Mundo 2026.

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El buen ambiente se vive dentro de la selección de Portugal a días del inicio de la Copa del Mundo 2026 y eso se demostró con el peculiar cariñito de Cristiano Ronaldo a Trincao y Diogo Dalot.

Y es que durante la práctica del combinado luso, CR7 estuvo bromeando con sus compañeros y se notaba lo bien que se llevan y a que de un momento a otro Cristiano les mostró el dedo de en medio lo que provocó la risa de los tres jugadores.

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Tras ese gesto las bromas y el intercambio de palabras entre los portugueses continuaron por unos segundos e incluso una persona del staff se les sumó antes de comenzar con los ejercicios correspondientes.

Antes de su debut el combinado de Portugal se enfrentará a el 10 de junio a Nigeria antes de viajar a los Estados Unidos para encarar el Mundial 2026.

Los lusos tiene su debut en la Copa del Mundo el próximo 17 de junio frente a su similar del Congo RD, para despues medirse con Uzbekistán y Colombia, todo como parte del grupo K de la justa veraniega.