Mundial 2026 Xavi Simons sufre terrible lesión de rodilla y peligra el Mundial 2026 con Países Bajos El seleccionado neerlandés protagonizó un lamentable momento en la Prermie League.

Video Xavi Simons sufre terrible lesión de rodilla en la Premier League y peligra el Mundial 2026

Los fanáticos de la Selección de Países Bajos viven momentos de angustia tras la terrible lesión que sufrió uno de sus delanteros estelares en la Premier League a menos de 50 días del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Se trata de Xavi Simons, delantero del Tottenham, quien sufrió una grave lesión en su rodilla derecha durante el segundo tiempo del compromiso ante Wolverhampton.

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Al minuto 56, Simons intentó controlar un balón cerca de la línea de meta, pero al intentar pisar la pelota para evitar que saliera, el jugador se lesionó la rodilla y su reacción de dolor fue inmediata, incluso desgarradora, pues no tardó en agarrarse la pierna lesionada entre gritos de dolor y ayuda.

Tras ser estabilizado, Simons tuvo que ser retirado en camilla entre aplausos, pero su lesión, cuyo parte médico aún se desconoce, ya prendió las alarmas en el combinado neerlandés, pues se sospecha lo peor.

Países Bajos inicia su camino en el Mundial 2026 el domingo 14 de junio ante Japón en el Estadio Dallas. Después se enfrentará a Suecia en Houston y cerrará la fase de grupos ante Túnez en Kansas City el 25 de junio.

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Calendario completo de Países Bajos en la fase de grupos

Países Bajos disputará sus tres encuentros del Grupo F en sedes de Estados Unidos y México. Todos los horarios están en tiempo del Centro de México y Tiempo del Este.

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