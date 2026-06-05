Noruega 2026 Noruega sufre el calor de Estados Unidos en su preparación hacia el Mundial 2026 El cuadro vikingo encabezado por Erling Haaland sufre el calor de Estados Unidos a su llegada de cara a la Copa del Mundo de la FIFA.

Video Noruega padece el calor de Carolina del Norte en su adaptación rumbo al Mundial 2026

La Selección de Noruega ya realiza entrenamientos en Estados Unidos como parte de su adaptación y preparación hacia el Mundial 2026 que comienza la próxima semana con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México o Estadio Azteca.

El combinado vikingo, encabezado por su máxima estrella Erling Haaland, padeció el sofocante calor durante su sesión de entrenamiento en la University of North Carolina at Greensboro.

PUBLICIDAD

Varios elementos, incluido el delantero del Manchester City, lucieron cansados y acalorados cuando se registró una temperatura de 31 grados centígrados y una humedad de hasta el 27 por ciento.

CUÁNDO, DÓNDE Y CONTRA QUIÉNES JUGARÁ NORUEGA EN EL MUNDIAL 2026

El combinado nórdico tiene su campo base de concentración en la UNC Greensboro (University of North Carolina at Greensboro) de cara a su debut en la Copa Mundial 2026 en el Estadio Boston correspondiente al Grupo I.

El primer partido ante Irak es el martes 16 de junio, el segundo cotejo es el lunes 22 de junio frente a Senegal en el Estadio New York/New Jersey y cerrará la Fase de Grupos ante Francia el viernes 26 de junio de nuevo en Boston.