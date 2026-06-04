Mundial 2026 Por qué le dicen Vikingos Rojos a la Selección de Noruega: origen e historia del apodo El mote del equipo nórdico tiene alusión a su cultura e historia y al uso del color principal en su bandera.

Video ¡En bello video! El rey de Noruega presenta la lista para el Mundial 2026

La selección de Noruega vuelve a una Copa del Mundo de la mano de Erling Haaland y con un apodo característico a nivel mundial, Los Vikingos Rojos.

Este sobrenombre que se la da al país nórdico, tiene relación directamente con un tema histórico del país, que da identidad y folclore al pertenecer a Escandinavia.

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HISTORIA DEL MOTE DE LA SELECCIÓN DE NORUEGA



El apodo de la selección de Noruega, Vikingos Rojos, es el que más se llega a utilizar para poder referirse a este combinado nacional, que tiene connotación cultural.

Va de la mano por el tema histórico de la región donde se originaron los vikingos, así como la combinación del color rojo que predomina en su bandera.

El cuadro nórdico tiene más motes como Drillos, Drammensgutta y Løvene, que acá te explicamos que es lo que se refiere cada uno, por si prefieres decirles mejor de esa forma.

Drillos es en honor a Egil "Drillo" Olsen, un exjugador y extécnico de Noruega que tuvo paso éxito en el banquillo a llevar a la selección a los Mundiales 1994 y 1998.

El de Drammensgutta es con referencia a la ciudad de Drammen, de donde han surgido varios jugadores históricos del país.