    Mundial 2026

    Sebastián Abreu defiende a Guillermo Ochoa de las críticas: "Disfrútenlo y valórenlo"

    El estratega de lo Xolos pidió apoyar al portero mexicano que va por su sexto mundial.

    Por:
    Raúl Martínez
    add
    Síguenos en Google
    Video ‘Loco’ Abreu sale a defender a Ochoa: “Aprovéchenlo, valórenlo”

    Sebastián ‘loco’ Abreu salió en defensa de Guillermo Ochoa quien ha sido criticado por su llamado a la Selección Mexicana con quien buscará sumar su sexta Copa del Mundo.

    El estratega de los Xolos aseguró que el portero mexicano es histórico y que a gente debería “valorarlo” por lo que conseguirá si llega al Mundial.

    PUBLICIDAD

    Va a cumplir un récord, disfrútenlo, a veces no disfrutan las cosas lindas los mexicanos… valórenlo, aprovéchenlo”

    Va a pasar el tiempo y van a decir “Messi y Ochoa”, mexicano, de ley, de taco, de chilaquiles, micheladas... que mejor que eso. Poder estar en algo tan importante de ser récord mundialista, más que fue compañero mío, estuve en sus inicios, ver que tendrá esa oportunidad y ver que el ‘Vasco’ levanta la bandera para decir que tiene condiciones y será récord mundial, que bueno que sea mexicano”, aseguró Abreu.

    En la previa del encuentro entre México y Portugal, Guillermo Ochoa también fue alabado por Francisco Conceição quien destacó la calidad del portero mexicano.

    Guillermo Ochoa fue convocado a su primer Mundial en 2006 y a partir de ese momento ha estado presente en S udáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022, y este años busca llegar a su sexta Copa del Mundo.

    Video César Montes suelta esta declaración sobre Álvaro Fidalgo y Guillermo Ochoa para enfrentar a Portugal
    Relacionados:
    Mundial 2026Guillermo OchoaMéxico 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    Un hombre por semana
    El Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX