Sebastián Abreu defiende a Guillermo Ochoa de las críticas: "Disfrútenlo y valórenlo"
El estratega de lo Xolos pidió apoyar al portero mexicano que va por su sexto mundial.
Sebastián ‘loco’ Abreu salió en defensa de Guillermo Ochoa quien ha sido criticado por su llamado a la Selección Mexicana con quien buscará sumar su sexta Copa del Mundo.
El estratega de los Xolos aseguró que el portero mexicano es histórico y que a gente debería “valorarlo” por lo que conseguirá si llega al Mundial.
“ Va a cumplir un récord, disfrútenlo, a veces no disfrutan las cosas lindas los mexicanos… valórenlo, aprovéchenlo”
“ Va a pasar el tiempo y van a decir “Messi y Ochoa”, mexicano, de ley, de taco, de chilaquiles, micheladas... que mejor que eso. Poder estar en algo tan importante de ser récord mundialista, más que fue compañero mío, estuve en sus inicios, ver que tendrá esa oportunidad y ver que el ‘Vasco’ levanta la bandera para decir que tiene condiciones y será récord mundial, que bueno que sea mexicano”, aseguró Abreu.
En la previa del encuentro entre México y Portugal, Guillermo Ochoa también fue alabado por Francisco Conceição quien destacó la calidad del portero mexicano.
Guillermo Ochoa fue convocado a su primer Mundial en 2006 y a partir de ese momento ha estado presente en S udáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022, y este años busca llegar a su sexta Copa del Mundo.