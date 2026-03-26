Mundial 2026 Sebastián Abreu defiende a Guillermo Ochoa de las críticas: "Disfrútenlo y valórenlo" El estratega de lo Xolos pidió apoyar al portero mexicano que va por su sexto mundial.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video ‘Loco’ Abreu sale a defender a Ochoa: “Aprovéchenlo, valórenlo”

Sebastián ‘loco’ Abreu salió en defensa de Guillermo Ochoa quien ha sido criticado por su llamado a la Selección Mexicana con quien buscará sumar su sexta Copa del Mundo.

El estratega de los Xolos aseguró que el portero mexicano es histórico y que a gente debería “valorarlo” por lo que conseguirá si llega al Mundial.

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“ Va a cumplir un récord, disfrútenlo, a veces no disfrutan las cosas lindas los mexicanos… valórenlo, aprovéchenlo”

“ Va a pasar el tiempo y van a decir “Messi y Ochoa”, mexicano, de ley, de taco, de chilaquiles, micheladas... que mejor que eso. Poder estar en algo tan importante de ser récord mundialista, más que fue compañero mío, estuve en sus inicios, ver que tendrá esa oportunidad y ver que el ‘Vasco’ levanta la bandera para decir que tiene condiciones y será récord mundial, que bueno que sea mexicano”, aseguró Abreu.

En la previa del encuentro entre México y Portugal, Guillermo Ochoa también fue alabado por Francisco Conceição quien destacó la calidad del portero mexicano.

Guillermo Ochoa fue convocado a su primer Mundial en 2006 y a partir de ese momento ha estado presente en S udáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022, y este años busca llegar a su sexta Copa del Mundo.