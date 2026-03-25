Mundial 2026 Gimenez señala que "Aguirre es como el abuelo y Rafa es como el tío" y que nadie quiere enfrentar a México El delantero del AC Milan destaca que la Selección Mexicana se ha ganado el respeto para el Mundial 2026.

Video Exclusiva: Santi Gimenez habla de cómo lo fue afectando su lesión en el tobillo

Santi Gimenez, delantero del AC Milan y la Selección Mexicana, y quien recién se recuperó de una lesión fuerte en el tobillo, resaltó que el conjunto tricolor mantiene una relación sólida en el vestidor de cara a la próxima Copa Mundial de la FIFA 26, incluso algo que se percibe desde Europa.

En entrevista exclusiva para TUDN, el 'Bebote' destacó en primera instancia que los jugadores de la Selección Mexicana ven a Javier Aguirre, técnico del Tri, y a Rafa Márquez, auxiliar técnico, como el 'abuelo' y el 'tío' de los jugadores respectivamente.

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"Lo que tenemos en mente es hacer historia, cada uno de nosotros tiene en mente hacer historia en México, nos lo ha transmitido el cuerpo técnico, son gente que hay llegado lejos, Javier Aguirre es como nuestro técnico, Rafa Márquez es como nuestro tío, somos una familia, entonces confiamos en ellos y ellos nos lo transmiten, hoy todos los jugadores lo quieren así, es un gran reto, no será fácil", dijo el atacante.

Además, Santiago Gimenez resaltó que la Selección Mexicana se ha ganado ya cierto respeto incluso en el futbol europeo ya que ha palpado desde Italia que "nadie" quiere enfrentar a México en la próxima Copa del Mundo, sobre todo por el factor de ser locales, algo que acaba por influir demasiado.

Además, hizo un repaso de los dos primeros conjuntos a los cuales la Selección Mexicana enfrentará en la Fase de Grupos dentro de la magna justa mundialista.