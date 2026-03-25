Gimenez señala que "Aguirre es como el abuelo y Rafa es como el tío" y que nadie quiere enfrentar a México
El delantero del AC Milan destaca que la Selección Mexicana se ha ganado el respeto para el Mundial 2026.
Santi Gimenez, delantero del AC Milan y la Selección Mexicana, y quien recién se recuperó de una lesión fuerte en el tobillo, resaltó que el conjunto tricolor mantiene una relación sólida en el vestidor de cara a la próxima Copa Mundial de la FIFA 26, incluso algo que se percibe desde Europa.
En entrevista exclusiva para TUDN, el 'Bebote' destacó en primera instancia que los jugadores de la Selección Mexicana ven a Javier Aguirre, técnico del Tri, y a Rafa Márquez, auxiliar técnico, como el 'abuelo' y el 'tío' de los jugadores respectivamente.
"Lo que tenemos en mente es hacer historia, cada uno de nosotros tiene en mente hacer historia en México, nos lo ha transmitido el cuerpo técnico, son gente que hay llegado lejos, Javier Aguirre es como nuestro técnico, Rafa Márquez es como nuestro tío, somos una familia, entonces confiamos en ellos y ellos nos lo transmiten, hoy todos los jugadores lo quieren así, es un gran reto, no será fácil", dijo el atacante.
Además, Santiago Gimenez resaltó que la Selección Mexicana se ha ganado ya cierto respeto incluso en el futbol europeo ya que ha palpado desde Italia que "nadie" quiere enfrentar a México en la próxima Copa del Mundo, sobre todo por el factor de ser locales, algo que acaba por influir demasiado.
Además, hizo un repaso de los dos primeros conjuntos a los cuales la Selección Mexicana enfrentará en la Fase de Grupos dentro de la magna justa mundialista.
"Revancha con Sudáfrica en 2010, lo viví cuando era niño, fue el partido inaugural, va a ser un partido muy duro, no hay rivales fáciles, después Corea del Sur, jugamos hace tres meses, fue muy difícil, son muy duros, yo entrando en el vestidor en el Milan, nadie quiere enfrentar a México en México, saben lo fuertes que podemos ser de local, hay qué dejar que pese".